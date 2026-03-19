MIXINGSCAPE 空想模型モデリングマニュアル 2026年3月19日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「MIXINGSCAPE 空想模型モデリングマニュアル」を202６年3月19日（木）に全国書店にて発売いたします。
大森記詩が創造するオリジナルSFメカの世界。月刊ホビージャパン連載企画「MIXINGSCAPE」を単行本化!！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343973/images/bodyimage1】
アーティストでありモデラーの大森記詩による月刊ホビージャパンの連載企画「MIXINGSCAPE」が早くも単行本化! 多彩なプラキットのパーツから生み出されるオリジナルSFメカの数々を、その製作過程から解説。読んだら必ず5mm角棒が欲しくなる、大森記詩のミキシングビルドの世界をお楽しみください!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343973/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343973/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343973/images/bodyimage4】
【商品情報】 MIXINGSCAPE 空想模型モデリングマニュアル
●発売日?2026年3月19日(木)発売
●定価?2,970円（本体2,700円＋税10％）
●雑誌コード：68166-19
●ISBNコード?978-4-7986-4135-5
●JANコード? 9784798641355
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)KISHI OMORI
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
大森記詩が創造するオリジナルSFメカの世界。月刊ホビージャパン連載企画「MIXINGSCAPE」を単行本化!！
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アーティストでありモデラーの大森記詩による月刊ホビージャパンの連載企画「MIXINGSCAPE」が早くも単行本化! 多彩なプラキットのパーツから生み出されるオリジナルSFメカの数々を、その製作過程から解説。読んだら必ず5mm角棒が欲しくなる、大森記詩のミキシングビルドの世界をお楽しみください!
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【商品情報】 MIXINGSCAPE 空想模型モデリングマニュアル
●発売日?2026年3月19日(木)発売
●定価?2,970円（本体2,700円＋税10％）
●雑誌コード：68166-19
●ISBNコード?978-4-7986-4135-5
●JANコード? 9784798641355
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)KISHI OMORI
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