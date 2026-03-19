発売5年目、初のリニューアル！爽やかさと濃厚感の絶妙なバランスを追及 LB81乳酸菌に加え、新たに当社独自のブルガリア由来の乳酸菌を使用 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」 3月下旬より順次リニューアル発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした 後味でご好評をいただいている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を、2026年３月下旬より順次、全国にてリニューアル発売します。

特長① ベースアイスは、“LB81乳酸菌※1”に加え、新たに当社独自の

ブルガリア由来の乳酸菌を使用し、濃厚感アップ

特長② 外側のコーティング部のヨーグルトらしい爽やかさアップ



「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」（85ml） 希望小売価格：194円（税込）

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズは、アイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートです。デザートとしての満足感は十分にありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を生かし、満足感とさっぱり感をお楽しみいただけます。2022年3月の発売以降、シリーズ累計出荷数は約１億2000本※２を突破し、多くの方にご好評をいただいています。発売5年目を迎えるにあたり、さっぱりと濃厚の絶妙なバランスをさらに追い求め、リニューアル発売します。

本商品は、ベースアイスに配合しているアイス専用ヨーグルトに、これまでのLB81乳酸菌に加え、新たに当社独自のブルガリア由来の乳酸菌を使用することで、ヨーグルトの濃厚感をアップしました。また、アイス部の味わいに合わせて、外側コーティング部を改良し、ヨーグルトらしい爽やかさをアップしました。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 ブルガリア菌 2038 株とサーモフィラス菌 1131 株を組み合わせた乳酸菌 ※2 2026年3月時点