Jet AirWerks, LLC、Stratton Aviation, LLCとCFM56-5B/7Bの解体に関する契約を発表





カンザス州アーカンソーシティ, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- エンジン部品のMROサービスを提供し、CFM56-5B/7Bエンジンの解体を行うFAA Part 145認定を受けた修理ステーションのJet AirWerks, LLCと、自社のPart 145におけるアフターマーケット部品取引、使用済みサービス、最先端の技術サービスの専門家であるStratton Aviation, LLCは、Jet AirWerksのエンジンサービスセンターでCFM56-5B/7Bエンジンの解体に関する契約を締結したと発表しました。

今回の合意について、Jet AirWerksのセールス＆マーケティング担当VPであるJohn Moederは次のように述べています。「 Strattonとのパートナーシップを拡大できることを大変嬉しく思っています。」Moederは次のように続けています。「この契約により、エンジンの導入から解体後に直接送られてくる部品のオーバーホールまでのプロセスが合理化され、エンジンサービスセンターへのさらなる投資が可能になります。」

StrattonのCFMエンジン担当VPであるNicole Sobers氏は次のように述べています。「航空輸送用使用可能材料（USM）の需要が伸び続けるなか、今回のパートナーシップは、世界中の顧客のために信頼できる供給を維持するために極めて重要となります。専用の分解設備とターンアラウンド・タイムの短縮により、新たに取得した全ての資産を数週間以内に利用可能な在庫に転換することができます。」

2026年、Stratton AviationはCFM56の資産ポートフォリオを大幅に拡大する計画を打ち出しています。こうした取り組みと契約を支援するために、Jet AirWerksはStratton専用の誘導スロットを提供するためのガントリースペースに投資を行っています。

Jet AirWerks LLCについてJet AirWerks LLCは、カンザス州アーカンソーシティを拠点とするFAAパート145認定を受けた修理ステーションで、CFM56、CF6、CF34エンジンファミリーのジェットエンジン・コンポーネントのメンテナンス、修理、オーバーホールを専門としています。2007年の設立以来、Jet AirWerksはMROアフターマーケット向けに何十万もの部品をオーバーホールしてきました。Jet AirWerksはFAA、EASA、CAAC、UK CAAの認定を受けています。

Stratton Aviation LLCについて Stratton Aviationは、航空機およびエンジン部品の調達、解体、修理、販売を専門とする世界的な民間航空機のアフターマーケッット企業です。当社は、航空会社、MRO、リース会社、および取引先に対し、高品質の航空輸送用使用可能材料（USM）とコスト効率の高いアフターマーケット・ソリューションを提供しています。

資産の取得、航空機の解体、修理管理、交換プログラム、および世界的な流通にまたがる完全に統合されたプラットフォームを通じて、Strattonは航空資産の完全なライフサイクルを管理しています。Strattonはまた、FAAおよびEASA Part 145の二重認定を取得している修理ステーションも運営しています。

お問い合わせ先：John Moeder、セールス＆マーケティング担当VP、+1 (316) 518-1149、John@jetairwerks.com



CFM56 Engine during the teardown process at Jet AirWerks, LLC.



ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2936106/JAW_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2936107/JAW_CFM56_Engine.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com