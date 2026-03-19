セブン工業株式会社(本社：岐阜県美濃加茂市、代表取締役社長：木下 浩一)は、2030年のZEH水準義務化など住宅の高性能化への対応や建設業界の職人不足といった課題を背景に、壁パネル「NEO SMART PANEL(ネオスマートパネル)」の販売・提案活動を強化しています。

同製品は断熱材・サッシ・面材などを工場で組み込んだ状態で出荷する壁パネルで、上棟直後より防水工事などを進めることができ、木造住宅の省施工と工期短縮に貢献します。現在は5社連携体制で全国展開を進めており、住宅会社や工務店への提案活動を強化しています。





製品紹介ページ

https://www.seven-gr.co.jp/neo/





NEO SMART PANELの施工風景(クレーンによるパネル設置)





■2030年ZEH水準義務化を見据えた高性能住宅への対応

住宅業界では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として、住宅の省エネルギー性能向上が求められています。特に2030年には、ZEH水準の省エネ基準が義務化される予定であり、住宅の断熱性能や気密性能など建物全体の性能向上が重要なテーマとなっています。

NEO SMART PANELは、断熱材やサッシなどを工場で組み込んだ状態で出荷する壁パネルで、断熱仕様の構成を柔軟に設計できる構造とすることで、ZEH水準など高性能住宅の基準にも対応しやすい点が特長です。

また、工場での安定した製造により施工品質の均一化にもつながり、高性能住宅に求められる品質確保にも貢献します。









■上棟直後より防水施工が可能、現場作業を省力化し工期短縮

NEO SMART PANELは、建方工事と同時に設置できる壁パネルです。従来は上棟後に現場で行っていた

・サッシ取付

・断熱材施工

・面材施工

などの工程を削減できるため、現場作業の省力化と工期短縮を実現します。

建設業界では職人不足や高齢化が大きな問題となっており、現場作業の効率化や省施工化へのニーズが高まっています。NEO SMART PANELはこうした課題に対応する建材として、木造住宅の生産性向上に貢献します。





サッシ組込み済み壁パネルの施工状況(NEO SMART PANEL)

NEO SMART PANELを使用した木造住宅の施工現場





■兼希工業と共同開発、現在は5社連携で全国展開

NEO SMART PANELは、兼希工業株式会社(群馬県伊勢崎市)とセブン工業が共同開発した壁パネルです。

その後、

・都築木材株式会社(長野県伊那市)

・ナカザワ建販株式会社(大阪府和泉市)

・株式会社ノムラ(北海道旭川市)

の3社が業務提携として参画し、現在は5社連携体制で販売・提案活動を行っています。

各社が地域の住宅会社や工務店に商品の案内を行い、施工効率化と住宅性能向上を両立できる建材として普及を進めています。









■今後の展開

住宅業界では、住宅性能基準の高度化や建設業界の人手不足など、施工現場を取り巻く環境が大きく変化しています。

セブン工業では、NEO SMART PANELの提案活動をさらに強化するとともに、5社連携による情報発信や営業活動を通じて、木造住宅の施工効率化と高性能化の両立に貢献していきます。









■会社概要

会社名 ： セブン工業株式会社

所在地 ： 岐阜県美濃加茂市牧野1006番地

代表者 ： 代表取締役社長 木下 浩一

設立 ： 1961年

事業内容： 住宅部材および木質建材の製造販売

URL ： https://www.seven-gr.co.jp