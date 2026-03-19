日本マスク(R)のブランドで、マスクを企画・製造・販売している横井定株式会社(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：横井 昭)は、こども向けのしんかんせん柄マスク「おでかけGOGO!!しんかんせん子供用立体不織布マスク」を2026年3月下旬より販売を開始いたします。





商品パッケージ





マスク





毎日の通園・通学、おでかけ時間をもっと楽しく。

しんかんせん好きのこどもたちの心をつかむ、ワクワクが詰まった立体マスクが登場します。





パッケージは全6種類！N700S、Class923ドクターイエロー、E5はやぶさ、E7かがやき、E6こまち、N700Sかもめ、人気のしんかんせん車両が勢揃いしました。車両をリアルに再現したボックスデザインは、飾って楽しむのもよし、遊んで楽しむのもよし。思わず集めたくなる仕上がりです。さらに、マスク本体には6種類すべての車両デザインをプリント。

公式オンラインショップでは6種類すべてが揃うコンプリートボックスも販売予定。しんかんせんファン必見の商品です。









■商品概要

商品名 ：おでかけGOGO!!しんかんせん子供用立体不織布マスク

商品サイズ：W155×H85×D60mm

本体サイズ：約W105×H135mm(2つ折り)

入り数 ：マスク20枚入り

製造国 ：フィリピン

発売日 ：2026年3月下旬

価格 ：990円(税込)





公式オンラインショップURL： https://www.mask-store.com

公式コーポレートサイトURL： https://www.nippon-mask.co.jp









【開発者のコメント】

当社では、人気キャラクターや乗り物をモチーフにしたマスクを通じて、こどもたちが自発的に着けたくなる商品づくりを目指しています。

中でも「しんかんせん」は多くのこどもたちを魅了し続けている存在です。





N700S、Class923ドクターイエロー、E5はやぶさ、E7かがやき、E6こまち、N700Sかもめの人気6車両をデザインしたマスクを2023年9月に発売し、多くの反響をいただきました。





この商品の魅力をさらに多くの方に楽しんでいただきたいと考え、この度、しんかんせんの車両デザインを再現したボックス仕様で商品化しました。





お気に入りの車両を選ぶ楽しさや、思わず集めたくなるコレクター心をくすぐる商品です。

マスクを取り出すたびに笑顔になっていただけたら嬉しいです。