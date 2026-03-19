愛知県豊田市でお花見スポットを巡ろう！春風に誘われて。お花スタンプラリー開催中
豊田市内のお花見スポットを巡って楽しんでいただく「春風に誘われて。お花スタンプラリー」を開催しています。春の豊田市は、桜やカタクリなど、さまざまなお花が見頃を迎えます。スタンプラリーを通して、春のお出かけを楽しむことができます。
【特設ページ】
https://www.tourismtoyota.jp/features/detail/209/
お花スタンプラリーバナー
■『春風に誘われて。お花スタンプラリー』
(1)期間
2026年3月2日(月)～5月10日(日)
(2)対象スポット
＜ガーデニングミュージアム花遊庭＞
チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市大林町1-3-3
ガーデニングミュージアム花遊庭は、2026年5月31日で閉園することが決まっています。春はチューリップやバラなど色とりどりのお花が咲く、一番きれいな季節です。ぜひ最後に足を運んでみてください。なお、園内にはフォトスタジオもあり、お花いっぱいの庭園で記念撮影もできます。撮影のご依頼は、原田写真館までお問い合わせください。
ガーデニングミュージアム花遊庭
＜水源公園＞
チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市水源町
市内でも有数のお花見スポットで、青空の下でお弁当を広げたり、のんびり散策できます。公園内にある「さくら亭 豊龍閣」では、落ち着いた個室やテーブル席で、桜の景色を楽しみながらゆったり食事を楽しむことができます。春爛漫弁当を予約して、桜の下で楽しむこともできます。
水源公園
＜鞍ケ池公園＞
チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市矢並法沢713-2
鞍ケ池公園
＜平戸橋いこいの広場＞
チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市平戸橋町波岩10
＜豊田市民芸館＞
チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市平戸橋町波岩86-100
豊田市民芸館
＜西山公園＞
チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市西山町5-1
＜飯盛山(カタクリ群生)＞
チェックイン期間： 2026年3月11日(水)～3月31日(火)
所在地 ： 愛知県豊田市足助町
飯盛山(カタクリ群生)
＜愛知県緑化センター＞
チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)
所在地 ： 愛知県豊田市西中山町猿田21-1
愛知県緑化センター
＜つどいの丘(キリシマツツジ)＞
チェックイン期間： 2026年4月17日(金)～30日(木)
所在地 ： 愛知県豊田市西中山町清水口133
つどいの丘(キリシマツツジ)
＜ふじの回廊(ふじまつり)＞
チェックイン期間： 2026年4月18日(土)～5月5日(火)
所在地 ： 愛知県豊田市御作町
ふじの回廊(ふじまつり)
(3)特典
5カ所スタンプを集めた方全員に300円クーポンをプレゼント。さらに、7カ所以上のスタンプを集めると、抽選で5名様に「香嵐渓はちみつ」をプレゼントします。
香嵐渓はちみつ
(4)参加方法
スタンプラリー参加には、登録料無料の会員制WEBサービス「いこまいる とよた」への登録が必要です。
https://www.tourismtoyota.jp/ikomile/about/
(5)その他
チェックイン期間は、スポット毎に異なります。また、花の開花時期とはずれる場合があります。
■その他企画
桜スポットを巡る無料のシャトルバスを2026年4月4日(土)・5日(日)限定で運行します。シャトルバスは乗り降り自由で、平戸橋公園、水源公園、鞍ケ池公園を巡ります。和紙製の記念御桜印や、FORUM8 RALLY JAPAN 2026サービスパーク(豊田スタジアム)入場券が当たるガラガラ抽選会なども実施します。
シャトルバス時刻表や、臨時駐車場は下記よりご確認ください。
【豊田市公式ホームページ】
https://www.city.toyota.aichi.jp/event/event/1073994.html