豊田市内のお花見スポットを巡って楽しんでいただく「春風に誘われて。お花スタンプラリー」を開催しています。春の豊田市は、桜やカタクリなど、さまざまなお花が見頃を迎えます。スタンプラリーを通して、春のお出かけを楽しむことができます。





【特設ページ】

https://www.tourismtoyota.jp/features/detail/209/





お花スタンプラリーバナー









■『春風に誘われて。お花スタンプラリー』

(1)期間

2026年3月2日(月)～5月10日(日)





(2)対象スポット

＜ガーデニングミュージアム花遊庭＞

チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市大林町1-3-3

ガーデニングミュージアム花遊庭は、2026年5月31日で閉園することが決まっています。春はチューリップやバラなど色とりどりのお花が咲く、一番きれいな季節です。ぜひ最後に足を運んでみてください。なお、園内にはフォトスタジオもあり、お花いっぱいの庭園で記念撮影もできます。撮影のご依頼は、原田写真館までお問い合わせください。

ガーデニングミュージアム花遊庭





＜水源公園＞

チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市水源町

市内でも有数のお花見スポットで、青空の下でお弁当を広げたり、のんびり散策できます。公園内にある「さくら亭 豊龍閣」では、落ち着いた個室やテーブル席で、桜の景色を楽しみながらゆったり食事を楽しむことができます。春爛漫弁当を予約して、桜の下で楽しむこともできます。

水源公園





＜鞍ケ池公園＞

チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市矢並法沢713-2

鞍ケ池公園





＜平戸橋いこいの広場＞

チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市平戸橋町波岩10





＜豊田市民芸館＞

チェックイン期間： 2026年3月28日(土)～4月12日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市平戸橋町波岩86-100

豊田市民芸館





＜西山公園＞

チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市西山町5-1





＜飯盛山(カタクリ群生)＞

チェックイン期間： 2026年3月11日(水)～3月31日(火)

所在地 ： 愛知県豊田市足助町

飯盛山(カタクリ群生)





＜愛知県緑化センター＞

チェックイン期間： 2026年3月2日(月)～5月10日(日)

所在地 ： 愛知県豊田市西中山町猿田21-1

愛知県緑化センター





＜つどいの丘(キリシマツツジ)＞

チェックイン期間： 2026年4月17日(金)～30日(木)

所在地 ： 愛知県豊田市西中山町清水口133

つどいの丘(キリシマツツジ)





＜ふじの回廊(ふじまつり)＞

チェックイン期間： 2026年4月18日(土)～5月5日(火)

所在地 ： 愛知県豊田市御作町

ふじの回廊(ふじまつり)





(3)特典

5カ所スタンプを集めた方全員に300円クーポンをプレゼント。さらに、7カ所以上のスタンプを集めると、抽選で5名様に「香嵐渓はちみつ」をプレゼントします。

香嵐渓はちみつ





(4)参加方法

スタンプラリー参加には、登録料無料の会員制WEBサービス「いこまいる とよた」への登録が必要です。

https://www.tourismtoyota.jp/ikomile/about/





(5)その他

チェックイン期間は、スポット毎に異なります。また、花の開花時期とはずれる場合があります。









■その他企画

桜スポットを巡る無料のシャトルバスを2026年4月4日(土)・5日(日)限定で運行します。シャトルバスは乗り降り自由で、平戸橋公園、水源公園、鞍ケ池公園を巡ります。和紙製の記念御桜印や、FORUM8 RALLY JAPAN 2026サービスパーク(豊田スタジアム)入場券が当たるガラガラ抽選会なども実施します。

シャトルバス時刻表や、臨時駐車場は下記よりご確認ください。





【豊田市公式ホームページ】

https://www.city.toyota.aichi.jp/event/event/1073994.html