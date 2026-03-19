マレーシアでの駐在経験を活かし、日本製品の越境ECを展開する株式会社Darumad(COO：青木 勝利)は、誰もが簡単に海外市場へ挑戦できる環境を作るため、独自開発の管理プラットフォーム『SellBridge Cloud』の開発と実践型コミュニティの立ち上げを目的としたプロジェクトを開始しました。募集期間は2026年3月7日(土)～4月6日(月)で、目標金額は150万円を目指します。





クラファンサムネ





プロジェクトURL： https://for-good.net/project/1003107









■ プロジェクトの背景と概要

良質な日本製品を東南アジアへ届ける仕組みと、この仕組みを活用して個人が稼ぐ力を身につけるコミュニティを構築するため、150万円の資金調達に挑戦します。

昨今の円安や物価高を受け、組織に依存せず外貨を稼ぐスキルの重要性が増す一方、越境ECにおける「言語」や「複雑なシステム」の壁が参入の大きな障壁となっています。

私たちは、東南アジア最大級のECモール「Shopee」において年商8,000万円を達成。その過程で、越境EC未経験、英語が苦手な主婦の方でも月間1,400点以上の出品を可能にする、再現性の高い独自システムを確率しました。

この社内仕組みを、誰もが利用できる「共通プラットフォーム」へと昇華させ、世界市場へ挑戦する日本人を一人でも増やすべく、その開発・運営資金を募ります。





●「SellBridge Cloud」の3つの特徴

・「勘」を「確信」に変え、『勝てる商品』の視える化を助ける分析エンジン

・「言語の壁」を「挑戦の武器」に変え、英語力ゼロでも迷わず直感で操れる専用UI

・一度の登録で複数市場を同時に掌握する一括商品登録機能





開発ツール「Sell Bridge」





■ クラウドファンディング概要

●プロジェクト名

日本人の働き方を変えたい！日本製品を東南アジアへ届けるコミュニティとツール開発

●クラウドファンディング実施期間

2026年3月7日(土曜日)～4月6日(月曜日)

●受付窓口

クラウドファンディングサイト「For Good」

●プロジェクトURL

https://for-good.net/project/1003107

●目標金額

1,500,000円

●返礼品(リターン)例

【とにかく応援プラン】／【SellBridge Cloud】トライアル利用権／越境EC個別コンサルティング など

●資金の使い道

管理ツール『SellBridge Cloud』の開発費用、コミュニティ運営・コンテンツ拡充費用









■ 「忘れかけていた日本の『真の価値』を、もう一度世界へ。私たちが次世代に手渡す、一生モノの誇り。」

企画責任者：青木





株式会社Darumad COO 青木 勝利 コメント

今、日本は歴史的な円安や続く物価高といった厳しい経済状況に直面していますが、この状況をネガティブな側面だけで捉える必要はありません。むしろ、視点を国内から世界へと大きく転換することで、日本の価値が相対的に高まり、大きなビジネスチャンスが生まれています。

私たちのこの新しいプロジェクトは、単に海外で商品を販売することを目的としているのではありません。円安を『ピンチ』ではなく『チャンス』に変え、地方の特産品や日本の技術を世界へ繋ぐことで、日本経済の活性化に貢献します。

この活動を通じて、日本人が忘れかけていた自国の製品や文化の『真の価値』を再発見し、それを世界に向けて発信する新しい流れを創造したいと考えています。

私たちは、このプロジェクトを日本と世界を繋ぐ新しい『懸け橋（Bridge）』と位置づけています。この『懸け橋』を、情熱を持った全てのパートナー様、そして日本の未来を信じる皆さまと一緒に、強固に築き上げ、次世代へと受け継いでいきたいと心から願っています。」









■ 団体概要

団体名 ：株式会社Darumad

本部所在地：東京都多摩市落合1-26-1

代表 ：大山 銀士

責任者 ：青木 勝利

事業内容 ：東南アジア向け越境EC事業、EC支援システムの開発・運営