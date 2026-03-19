株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)は、年間を通して四季をテーマにしたプロモーションを行っています。

今回は、アトレのある街の春の訪れを伝えることを目的に、イラストレーター小森 あやさんによる街ごとの描きおろしビジュアルとともに、春を届ける施策を実施します。





メインビジュアル





■実施期間

2026年3月19日(木)～2026年4月19日(日)









■対象館

アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ竹芝・アトレ品川・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・

アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹





特設サイトはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/









■対象館ごとにメインビジュアルを描きおろし

イラストレーター小森 あやさんにより描きおろした「街ごとの暮らしと春」を掛け合わせたイラストは全部で21種類。すべてのビジュアルは特設サイトにて公開しています。

詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#shoplist





アトレ吉祥寺

アトレ目黒

アトレ大森

アトレ新浦安









■アトレのある街を知るために

(1)街歩きMAP

対象館の館内にて、アトレがあるその街の地図が掲出されます。

付箋におすすめスポットを書いて地図に貼り、みんなの街マップをつくるイベントを実施します。

・対象館

アトレ目黒、アトレ大森、アトレ吉祥寺、アトレ上野、アトレ松戸、アトレ新浦安、アトレヴィ三鷹

詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#map





(2)「ことりっぷ」とタイアップ企画

期間中「ことりっぷ」とタイアップをして、2つの施策を実施します。





1.ことりっぷ小冊子『春をまとう街で、アトレと。』を館内に設置。

特設サイトには電子版を掲載しています。

詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#co-trip





ことりっぷ小冊子「春をまとう街で、アトレと。」





2.ことりっぷWEB上で特集ページを掲載

特集ページの末尾には、プレゼントが当たるアンケートを実施。

「ことりっぷ」アトレ特集ページはこちら

https://co-trip.jp/article/717455





ことりっぷとは？

「ことりっぷ」は株式会社昭文社が運用する、旅するすべての女性を応援するメディアです。旅先の情報を毎日発信する「WEB・アプリ」、旅先や地域の魅力を紹介する季刊誌「ことりっぷマガジン」、国内海外102※タイトル、累計発行部数2,000万部超の旅行ガイドブック「ことりっぷ」、イベント・ワークショップなど、さまざまな形で旅する女性をしあわせにするお手伝いをしています。(※2026年2月末現在)





また、女性を誘客する自治体や交通関連、流通関連、飲食店、女性向け商品のメーカーなど幅広い法人様とのコラボレーションを展開している人気ブランドです。

ことりっぷWEB→ https://co-trip.jp/

ことりっぷオンラインストア→ https://shop.co-trip.jp/









■プレゼントイベント

「まちいろトート」プレゼント

対象館にてプレゼントイベントを実施します。各館のイベント当日、3,000円(税込・合算可)以上のお買い上げレシート持参で、各街をイメージしたオリジナルトートバッグを先着プレゼント。

※お一人様1枚まで。※なくなり次第終了。

実施館・日程の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#present





まちいろトート









■アートな春を楽しむスペシャルイベント

(1)さくらのフィンガーアートワークショップ

筆を使わず、指先で花びらを表現しながらさくらのアートを作るワークショップを実施します。

実施館・日程の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#workshop1





(2)イニシャル巾着づくりワークショップ

やわらかいスポンジつみきでスタンプを押して、世界に一つだけの巾着を作るワークショップを実施します。

実施館・日程の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/spring2026/#workshop2









■春のおでかけキャンペーン

アトレのある街へお出かけしよう！春のおでかけキャンペーン

アトレ公式LINE ID連携会員の方対象で抽選で10組20名様に、春のおでかけセット【アトレオリジナルことりっぷ小冊子＋アトレで使えるデジタルクーポン2,000円分＋指定日都区内パス】をプレゼント。

応募方法など詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/news/6533/





春のおでかけキャンペーン









■イラストレーター紹介

小森 あや

三重県の自然に囲まれた環境で暮らしながら、広告やパッケージなどのイラストレーションを手がける。大学で服飾デザインを学んだ後、5年間カリグラフィーや細密画を学ぶ。









■株式会社アトレ 概要

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行※

事業内容： 駅ビルの管理および運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、

アトレ品川、プレイアトレ土浦 他

※高は、正式には「はしごだか」