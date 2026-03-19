株式会社大喜商会(本社：大阪府大阪市生野区、代表取締役：金川 泰斉)が展開する「飛ばない帽子 CATERPP(キャタップ)」より、釣り人のリアルな声から生まれた革新的な防水バイザー「CATERPP DOCK Stack Visor rain(キャタップ ドック スタックバイザー レイン)」を、2026年3月13日(金)より発売いたしました。現在、公式ECサイトにて好評発売中です。





釣り人の声から生まれた、バイザーが登場





■ 釣り人の悩みを解消する「機能を重ねる」新コンセプト

「日差しや雨を防ぎたいが、お気に入りのニット帽やバラクラバも被りたい」「つば付きの帽子は重さで前にズレてくる」といったアングラーの切実な声に応え、本製品は誕生しました。

最大の特徴は、単体での使用はもちろん、既存のヘッドウェアの上から装着できる「Stack(重ねる)」設計。帽子専門メーカーとしての技術を活かし、季節や天候に応じて機能を「DOCK(接続)」できる、新しいカテゴリーのバイザーです。





釣りに最適化された高機能





「飛ばない帽子」の技術を応用





あなたの釣りを、もっと快適に。





■ CATERPP DOCKだからできた、3つの革新

革新1：ニット帽の上から被れる

お気に入りのニット帽やバラクラバはそのまま。その上からStack Visorを重ねるだけで、日差し除け・雨除け機能をプラスできます。





防寒ニット帽 ＋ Stack Visor ＝ 水面の照り返し対策

バラクラバ ＋ Stack Visor ＝ 完全防寒スタイル

お気に入りのニット ＋ Stack Visor ＝ 自分だけのスタイル





ニット帽の上から被れる





革新2：独自開発のサイズ調整機構。単体でも使える「真の2WAY」

CATERPPが独自開発したサイズ調整構造(意匠登録申請中)を採用。通常よりも一段階小さく調整でき、単体でもしっかりフィットします。ニット帽の上からの着用から単体使用まで、春夏秋冬オールシーズン活躍します。





春秋：単体でバイザーとして。朝日・夕日の眩しさをカット。

夏 ：日差しをガードしながら、バイザーならではの通気性で快適。

雨天：レインウェアのフードと組み合わせて、視界を確保する雨よけに。

冬 ：ニット帽と重ねて、防寒と遮光の両立。





独自開発のサイズ調整機構





革新3：釣りに最適化された高機能

長めのつば ＋ つば裏ブラック： 水面の照り返しをしっかりガードし、魚影を見やすくします。朝日、夕日の眩しさからも目を守ります。





3レイヤー防水透湿生地 ：雨や水しぶきを弾き、蒸れにくく長時間快適。乾きやすいため船上での使用にも適しています。

マイクログリップテープ：「飛ばない帽子」の技術を応用し、キャスティングや強風でもズレにくい設計です。

サングラスホルダー ：サイド部分に偏光グラスの一時置き場を設置。落下や紛失を未然に防ぎます。





サングラスホルダー付き





■ 商品概要

商品名 ：CATERPP DOCK Stack Visor rain

価格 ：\5,500(税込)

発売日 ：2026年3月13日

カラー展開：ブラック、ホワイト、グレー、レッド、ネオンイエロー

サイズ ：M(S-M) ：61cm(51～62cm 対応)

XL(L-XL)：64cm(54～65cm 対応)

重量 ：M 55g / XL 56g

生産国 ：インドネシア(自社工場)





豊富なカラー展開





■ 販売情報

公式ECサイト： https://daiki.official.ec/items/133001444









■ 株式会社大喜商会

事業内容 ： 帽子製造販売・卸売

所在地 ： 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19

営業時間 ： 平日9時～18時

公式ウェブサイト： https://daiki.official.ec/