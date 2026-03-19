帽子の常識を“重ねる”新発想 釣り特化型バイザーが数量限定で登場
株式会社大喜商会(本社：大阪府大阪市生野区、代表取締役：金川 泰斉)が展開する「飛ばない帽子 CATERPP(キャタップ)」より、釣り人のリアルな声から生まれた革新的な防水バイザー「CATERPP DOCK Stack Visor rain(キャタップ ドック スタックバイザー レイン)」を、2026年3月13日(金)より発売いたしました。現在、公式ECサイトにて好評発売中です。
釣り人の声から生まれた、バイザーが登場
■ 釣り人の悩みを解消する「機能を重ねる」新コンセプト
「日差しや雨を防ぎたいが、お気に入りのニット帽やバラクラバも被りたい」「つば付きの帽子は重さで前にズレてくる」といったアングラーの切実な声に応え、本製品は誕生しました。
最大の特徴は、単体での使用はもちろん、既存のヘッドウェアの上から装着できる「Stack(重ねる)」設計。帽子専門メーカーとしての技術を活かし、季節や天候に応じて機能を「DOCK(接続)」できる、新しいカテゴリーのバイザーです。
釣りに最適化された高機能
「飛ばない帽子」の技術を応用
あなたの釣りを、もっと快適に。
■ CATERPP DOCKだからできた、3つの革新
革新1：ニット帽の上から被れる
お気に入りのニット帽やバラクラバはそのまま。その上からStack Visorを重ねるだけで、日差し除け・雨除け機能をプラスできます。
防寒ニット帽 ＋ Stack Visor ＝ 水面の照り返し対策
バラクラバ ＋ Stack Visor ＝ 完全防寒スタイル
お気に入りのニット ＋ Stack Visor ＝ 自分だけのスタイル
ニット帽の上から被れる
革新2：独自開発のサイズ調整機構。単体でも使える「真の2WAY」
CATERPPが独自開発したサイズ調整構造(意匠登録申請中)を採用。通常よりも一段階小さく調整でき、単体でもしっかりフィットします。ニット帽の上からの着用から単体使用まで、春夏秋冬オールシーズン活躍します。
春秋：単体でバイザーとして。朝日・夕日の眩しさをカット。
夏 ：日差しをガードしながら、バイザーならではの通気性で快適。
雨天：レインウェアのフードと組み合わせて、視界を確保する雨よけに。
冬 ：ニット帽と重ねて、防寒と遮光の両立。
独自開発のサイズ調整機構
革新3：釣りに最適化された高機能
長めのつば ＋ つば裏ブラック： 水面の照り返しをしっかりガードし、魚影を見やすくします。朝日、夕日の眩しさからも目を守ります。
3レイヤー防水透湿生地 ：雨や水しぶきを弾き、蒸れにくく長時間快適。乾きやすいため船上での使用にも適しています。
マイクログリップテープ：「飛ばない帽子」の技術を応用し、キャスティングや強風でもズレにくい設計です。
サングラスホルダー ：サイド部分に偏光グラスの一時置き場を設置。落下や紛失を未然に防ぎます。
サングラスホルダー付き
■ 商品概要
商品名 ：CATERPP DOCK Stack Visor rain
価格 ：\5,500(税込)
発売日 ：2026年3月13日
カラー展開：ブラック、ホワイト、グレー、レッド、ネオンイエロー
サイズ ：M(S-M) ：61cm(51～62cm 対応)
XL(L-XL)：64cm(54～65cm 対応)
重量 ：M 55g / XL 56g
生産国 ：インドネシア(自社工場)
豊富なカラー展開
■ 販売情報
公式ECサイト： https://daiki.official.ec/items/133001444
■ 株式会社大喜商会
事業内容 ： 帽子製造販売・卸売
所在地 ： 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19
営業時間 ： 平日9時～18時
公式ウェブサイト： https://daiki.official.ec/