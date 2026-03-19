「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷祥、以下：日本百貨店)は、サンエックス株式会社(代表取締役社長：千田洋史／本社：東京都千代田区／以下サンエックス)との期間限定コラボ企画「日本百貨店×すみっコぐらし」の第二弾商品を、2026年3月26日(木)より日本百貨店店頭で販売開始いたします。





「日本百貨店×すみっコぐらし」コラボ企画第二弾KV





第二弾では、新たなコラボ商品の発売に加え、日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)への体験型フォトスポットの設置など、より多くのお客様にお楽しみいただけるコンテンツを展開いたします。





＜コラボ企画第二弾 開催概要＞

開催期間： 2026年3月26日(木)～

開催店舗： 日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、

日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1283/









■今回もご当地の名品がすみっコたちとコラボレーション！第二弾販売商品のご紹介

「日本の食をおもてなし？！」をテーマに、今回もこだわりのご当地食品や日常使いに嬉しい雑貨が登場します。





鴬ボール





鴬ボール 648円

兵庫県で長年愛される、どこか懐かしい味わいの米菓子「鴬ボール」が、すみっコたちとのコラボレーションで登場！カリッと香ばしいかりんとう風の食感に、甘辛い味わいが後を引く、大人から子どもまで手が止まらなくなる逸品です。パッケージは、今回の描き下ろしイラストをふんだんにあしらった特別仕様。お祭りを楽しむすみっコたちが賑やかにデザインされており、ちょっとした手土産にもぴったりです。





オリジナルコーヒー各種(ブレンド・デカフェ)





オリジナルコーヒー各種(ブレンド・デカフェ) 各300円

新宿の老舗喫茶店「但馬屋珈琲店」の、豊かなコクと香りが楽しめる「ブレンド」と、おやすみ前やくつろぎの時間にも安心な「デカフェ」の2種類がすみっコぐらしデザインになりました。異なるそれぞれの味わいをお楽しみください。





かやのふきん





かやのふきん 1,100円

奈良の伝統産業から生まれたかやのふきん。吸水性に優れ、使うほどに柔らかく手になじみます。白地に赤のラインで、お祭りを楽しむすみっコたちが輪になった愛らしいデザインは、キッチンを明るく彩ります。





※商品は全て税込価格となります。

※画像はイメージです。









■すみっコたちとお揃いの特製はっぴを着て記念撮影をしよう！





お祭り法被(はっぴ)デザイン





日本百貨店唯一の食品専門店である「日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)」の店内にある、巨大な「木桶」が期間限定ですみっコぐらし仕様にアップデート！

今回のコラボレーションを記念し、木桶ブースでは、すみっコたちが着ているお祭り衣装にちなんで、特製の「お祭り法被(はっぴ)」を用意した特別なフォトスポットをご用意しました。はっぴを羽織って、お祭り気分ですみっコたちと賑やかな一枚をどうぞ。SNSで「#すみっコ百貨店」をつけて投稿し、イベントを一緒に盛り上げてくださいね。





※特製はっぴ・フォトスポットの展開は「日本百貨店しょくひんかん」のみとなります。









＜コラボ企画第二弾 開催概要＞

開催期間：2026年3月26日(木)～

開催店舗：

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_shokuhinkan.aspx

●日本百貨店にほんばし總本店 (日本橋)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_nihonbashi.aspx

●日本百貨店おみや(大宮駅構内)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_omiya.aspx

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_akarenga.aspx

※特製はっぴの設置は「日本百貨店しょくひんかん」のみとなります。









■「サンエックス株式会社」について





「サンエックス株式会社」コーポレートロゴ





リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

URL： https://www.san-x.co.jp/company/









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷祥

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp