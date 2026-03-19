ハローキティ・JAPAN1





玩具メーカーの株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下 英輝)が2026年3月に「アクスタパズル」を発売いたします。





3月13日新発売した「アクスタパズル」は、2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて、立体的に飾れる新発想のジグソーパズルです！組み上げたパズルはピースがカチッとはまるため、のり付け不要で崩れません。並べたくなるちょうどいいサイズ感で、大好きなキャラクターとお気に入りの空間を楽しめます。いつも身近に感じられる存在として、幅広い世代の注目を集めています。





ハローキティ・JAPAN2

ハローキティ・JAPAN3

ハローキティ・JAPAN4





◆ハローキティ・JAPAN 32ピース

◆マイメロディ・JAPAN 32ピース

◆ポムポムプリン・パンケーキ 37ピース

◆ポチャッコ・スイーツ 35ピース





マイメロディ・JAPAN3

ポムポムプリン・パンケーキ3

ポチャッコ・スイーツ3





その他星のカービィ・リラックマ・ゴジラ・クレヨンしんちゃん等 全12種同時発売！

6月には新作10種を発売します。









■商品概要

発売日 ： 3月13日

価格 ： 各2,420円(税込)

パッケージサイズ： 105×175×35mm(ヘッダー収納時105×145×35mm)

コピーライト ： (C)2026 SANRIO CO.,LTD.

素材 ： アクリル・ABS

販売場所 ： 全国の玩具店、百貨店、量販店、ジグソーパズル店など





◆YouTube

https://youtu.be/azMrMprQ4T4?si=nUTFe54Tu51ODe_K





◆Amazonリンク

https://www.amazon.co.jp/stores/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%93%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC/page/23D1912C-4015-4AFF-900D-601B45B468A5





◆その他のアクスタパズルシリーズも好評発売中！

https://be-en.co.jp/collections/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97