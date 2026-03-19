SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ)は、2026年3月2日(月)より、住宅ローン手続きの利便性向上を目的に、住宅ローンの新規借り入れ、借り換えに関する申し込み手続きをオンライン上で行うことができる「Web申込」※1を導入いたしました。これにより、申し込みから契約※2までの一連の手続きをオンライン上で行うことが可能となりました※3。





SBIアルヒは、全国に展開するフランチャイズ店舗や直営店舗など約100拠点※4で、住宅ローンの借り入れや借り換えのご相談・お申し込みを対面で承っております。これまで、SBIアルヒ店舗(SBIアルヒダイレクト支店を除く)での住宅ローンのお申し込みには、申込書への記入に加え、収入確認資料や購入予定の物件に関する資料などを紙でご提出いただく必要がありました。このたび導入した「Web申込」を利用する場合は、Web上での必要事項の入力と書類アップロードにより申し込みが可能なため、紙での提出は不要※5となります。また、「Web申込」は24時間受け付け可能なため、パソコンやスマートフォンからお客さまのご都合の良いタイミングでお申し込みいただけます。





「フラット35」申込から融資実行までの流れ





＜「Web申込」のメリット＞

・24時間いつでもお申し込みが可能

・書類はアップロードで提出可能

・お手続きの状況をWebで確認可能





＜「Web申込」ご利用の際の流れおよびお申し込み＞

https://www.sbiaruhi.co.jp/service/webapp/





＜事務手数料引き下げキャンペーン＞

2026年3月2日(月)から2027年3月31日(水)までの間に「Web申込」(本申込)※6および電子契約を利用し「フラット35」または「スーパーフラット」をお借り入れいただいたお客さまを対象に1債権あたり、融資事務手数料を33,000円(税込)引き下げるキャンペーンを実施中です。詳細は以下サイトをご確認ください。

https://www.sbiaruhi.co.jp/info/campaign/2026/i0302-0001.html









昨今の金利動向を背景に「フラット35」の需要が増加しています。特に借り換えニーズが急速に高まっており、2025年4月から12月までのSBIアルヒにおける「フラット35」借換実行件数は前年同期比約2.7倍(＋169％)となりました。本サービスの導入によりデジタル化を推進し、急増するお申し込みや多様化するニーズに対してよりスピーディーかつ質の高いサービスの提供を目指してまいります。









※1 「Web申込」対象商品は以下のとおりです。従来の紙の申込書でのお申し込みも引き続き可能です。

新規借り入れ：「フラット35」、「スーパーフラット」、「フラットα」、「フラットつなぎ」

借り換え ：「フラット35」、「スーパーフラット」

※2 契約手続きをオンラインで行う場合は、「電子契約サービス」でのお手続きとなります。

※3 契約手続きは原則店舗へ来店いただきます(「SBIアルヒダイレクト支店」でのお申し込みを除く)。

※4 2025年3月末現在

※5 一部原本のご提出が必要な書類があります。詳細はお申し込み先の店舗担当者よりご案内いたします。

※6 事前審査のみのお申し込みを除く