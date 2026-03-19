京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩)は、京都・大阪・滋賀の京阪グループ各エリアの桜が見頃を迎える時期に合わせ、「おけいはん」こと俳優の仁村紗和さんが出演する新ポスタービジュアル「お花見と、おけいはん」篇を、本日3月19日(木)より順次掲出します。本ビジュアルのロケ地は、京都市東山区の名刹「青蓮院門跡」。皇室ゆかりの格式高い「粟田御所」としても知られ、いけばな文化の礎を築いた由緒ある寺院です。この歴史深い空間で、華道「未生流笹岡」の家元・笹岡隆甫氏が本企画のために生け上げた、春の生命力あふれる桜のいけばなと共に、おけいはん・仁村紗和さんが凛とした着物姿で登場します。京阪電車の駅・車内ポスターはもちろん、大阪の梅田エリアや京都駅など、沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開してまいります。伝統文化と季節の美しさが融合したビジュアルを通じ、情緒あふれる京阪沿線の春へと誘います。

■新ポスタービジュアル「お花見と、おけいはん」篇について

青蓮院門跡の静謐な空間の中、「未生流笹岡」の家元・笹岡隆甫さんが桜と季節の花々を用いて生け上げた作品と、おけいはん・仁村紗和さんが共演します。仁村さんは、いけばなと調和する桜の柄をあしらった華やかな着物を着用。青蓮院門跡の歴史と、京都ならではの伝統文化、季節の美しさが一体となったビジュアルを通じ、桜シーズンのおでかけ需要を喚起するとともに、京阪沿線の情緒あふれる春の景色をプロモーションしてまいります。【出演者】おけいはん・仁村 紗和(にむら さわ)氏【いけばな制作】未生流笹岡 家元 笹岡 隆甫(ささおか りゅうほ)氏【撮影場所】天台宗 青蓮院門跡(京都市東山区)

■掲出日時および場所【告知開始日】2026年3月19日(木)より順次【告知媒体】京阪電車 各駅・車内ポスター、デジタルサイネージ(3月23日(月)より掲出開始) ※そのほか、Osaka Metro 梅田駅・新大阪駅・天王寺駅構内ポスター 京都市営地下鉄 京都駅構内・車内吊りポスター等でも掲出します【WEB・SNS】京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」等■車内案内放送の実施本キャンペーンに合わせ、京阪本線の車内にておけいはん・仁村紗和さんによる桜の季節到来を案内する車内案内放送(録音)を実施。車内からも春の訪れをお知らせします。【実施期間】2026年3月31日(火)まで【対象列車】準急以上の全列車(ワンマン列車は除く)■沿線の桜情報京阪電車公式WEBサイト内にて、京阪沿線の桜の見頃やおすすめスポットをご紹介しています。おでかけの際の参考に、ぜひご覧ください。【特設サイト】 「京都・大阪・滋賀 京阪沿線の桜 2026」https://www.keihan.co.jp/sakura/ 以 上

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