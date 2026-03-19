Innodisk、NVIDIA GTC 2026に出展フルスタックのエッジソリューションにより、ヘルスケアおよびモビリティ分野における実世界AIの実装を加速

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするAIソリューションプロバイダーであるInnodiskは、本日、NVIDIA GTC 2026への出展を発表しました。子会社であるAetinaとともに、Innodiskグループは、NVIDIAのAIアーキテクチャをスケーラブルかつ実運用可能なエッジAIアプリケーションへシームレスに統合する技術を展示しています。高性能コンピューティングプラットフォームと独自のビジョンセンシングカメラモジュールを融合することで、Innodiskは最先端技術を実運用可能な産業向けAIソリューションへと転換し、以下の2つの分野で展開しています。スマートヘルスケアおよびインテリジェントモビリティ。



Innodisk today announced its participation in NVIDIA GTC 2026. Alongside subsidiary Aetina, Innodisk Group is showcasing the seamless integration of NVIDIA AI architectures into scalable, deployable edge AI applications.



イノベーションと実装の架け橋

グローバルなAIの潮流がクラウド中心のモデルからエッジ実行へと移行する中、Innodiskは産業規模でのエッジAI導入に求められる高度なハードウェアとソフトウェアの統合力を提供しています。

「NVIDIAの技術はAI革命を牽引しており、Innodiskはそのイノベーションが産業の現実と交わる場です」と、Innodisk Groupの会長Randy Chien氏は述べています。「NVIDIAとの緊密な協業と、20年にわたる業界特化の専門知識を通じて、私たちは顧客が統合の複雑さを克服し、高度なアルゴリズムから実運用可能なソリューションへの移行を加速できるよう支援しています。」

スマートヘルスケア：臨床エッジにおける高性能医療VLM

Innodiskは、NVIDIA BlackwellアーキテクチャおよびNVIDIA TensorRTによって駆動される医療用マルチモーダル・ビジョン・ランゲージモデル（Medical VLM）を、APEX-X200エッジAIコンピューティングプラットフォーム上で動作させるデモを実施しています。16.5リットルの筐体に収められた本システムは、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU（24,064 CUDAコア、752 Tensorコア）を統合しており、スペースに制約のある臨床環境においてもエンタープライズデータセンター級の計算性能を提供します。

クラウド依存を排除する完全ローカル推論を実現することで、本ソリューションは超低遅延と完全なデータプライバシーを確保します。ライブデモでは、本システムがX線およびCT画像をリアルタイムで解析し、診断レポートのドラフトを自動生成するとともに、医療所見を患者に分かりやすい説明へと変換する様子が示されています。これにより、放射線科医のワークフローを効率化し、臨床コミュニケーションの向上を実現します。

インテリジェントモビリティ：大型車両向け周辺認識およびAI安全技術

InnodiskとAetinaは、NVIDIA Jetson AGX Orinプラットフォームを基盤としたインテリジェントモビリティソリューションを共同開発しました。Innodiskのカスタムキャプチャカードを活用することで、チームは8台のGMSL2カメラモジュールを単一プラットフォームに統合し、ハードウェア統合の課題を克服してリアルタイムのマルチチャネル映像を実現しました。本ソリューションは、サラウンドビュー・スティッチングおよびアクティブ・ブラインドスポット検知（BSD）機能を備えるとともに、統合型AIドライバーモニタリングシステム（DMS）が疲労、注意散漫、携帯電話使用を検知して警告を発し、大型車両の運用における包括的な安全性を提供します。

NVIDIA GTC 2026でInnodiskをご覧ください

ブース番号7039のInnodiskおよびブース番号139のAetinaにて、3月16日～19日、サンノゼ・マッケンリー・コンベンションセンターでお待ちしております。高負荷ワークロードに対応するよう設計されたエッジAIインフラのフルポートフォリオをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com