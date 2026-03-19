24時間フィットネスジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年3月30日（月）、福岡県北九州市小倉北区大畠に、全国48店舗目となる「エコフィット24 小倉大畠店」をオープンいたします。エコフィット24 小倉大畠店は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格と、マシン総数40台以上の充実した設備を備えた24時間営業の無人型フィットネスジムです。初心者の方からトレーニング経験者まで、幅広い方が利用しやすい環境を整えています。「エコフィット24」は現在、会員数3万人を突破し、全国で出店を拡大しています。今後も、無理なく継続できる運動環境の提供を通じて、フィットネスをより身近な存在へと広げてまいります。

事前見学会を開催

「エコフィット24 小倉大畠店」では、グランドオープンに先立ち、店舗内をご自由にご覧いただける事前見学会を開催いたします。ジムの設備や施設の雰囲気を実際にご確認いただける機会となっており、予約不要でどなたでもご参加いただけます。また、事前見学会期間中はお得な入会キャンペーンも実施予定です。これから運動を始めたい方や、ジム選びでお悩みの方にもお気軽にお越しいただけます。

■事前見学会

2026年3月27日（金）～3月29日（日）10:00～20:00※予約不要

■グランドオープン

2026年3月30日（月）10:00～

※定員に達し次第終了となりますので、入会をご検討中の方はお早めにご利用ください。

エコフィット24 小倉大畠店の特徴

足立インターから車で4分、共有駐車場100台の通いやすい立地

エコフィット24 小倉大畠店は、足立インターから車で約4分、小倉駅から車で約10分の場所に位置しています。また、共有駐車場100台を備えており、車で通いやすい環境が整っています。北九州高速鉄道小倉線「香春口三萩野駅」「片野駅」からもアクセスしやすく、車・公共交通のどちらでも利用しやすい立地です。

月額2,980円（税込3,278円）の通いやすい料金設定

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）という通いやすい価格で利用できる24時間フィットネスジムです。これから運動を始めたい方から、日常的にトレーニングを行う方まで、幅広い方が利用しやすい料金設定となっています。

マシン総数40台以上の充実した設備

店内には有酸素マシンや筋力トレーニングマシンなど、マシン総数40台以上を設置。初心者の方からトレーニング経験者まで、それぞれの目的に合わせたトレーニングが可能です。

エコフィット24 小倉大畠店 店舗情報

**店舗名**：エコフィット24 小倉大畠店**所在地**：〒802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠3丁目7-64**アクセス**：足立インターから車で約4分、小倉駅、北九州メッセから車で約10分。北九州高速鉄道小倉線「香春口三萩野駅」「片野駅」から車でアクセス良好。**営業時間**：24時間営業**事前見学会**：2026年3月27日（金）～3月29日（日）10:00～20:00（予約不要）**グランドオープン**：2026年3月30日（月）10:00～**店舗ページ**：https://www.ecofit24.com/shop/kokura_obatake/

24時間フィットネスジム「エコフィット24」とは

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間営業のフィットネスジムです。通いやすい料金設定と、ライフスタイルに合わせて利用できる環境により、初心者からトレーニング経験者まで幅広い方が無理なく運動を続けられるジムを目指しています。

月額2,980円（税込3,278円）から始められるフィットネスジム

エコフィット24では、シンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。手頃な月額料金で24時間いつでも利用できるため、日常生活の中で運動習慣を取り入れやすい環境を提供しています。

全国のエコフィット24店舗を相互利用可能

会員は、全国に展開するエコフィット24の店舗を相互利用することができます。出張や外出先でもトレーニングを継続できるため、場所にとらわれず運動習慣を維持することが可能です。

【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL」でトレーニングをサポート

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」では、トレーニング記録や運動状況の管理が可能です。日々の運動内容を可視化することで、継続的なトレーニング習慣づくりをサポートします。

【TRESUL（トレスル）について】https://www.tresul.jp/

**100店舗展開を目指し、フランチャイズオーナーを募集**

エコフィット24では、全国100店舗体制の実現に向けてフランチャイズオーナーを募集しています。同ブランドは、月額2,980円（税込3,278円）の低価格と、24時間無人運営を組み合わせた効率的なビジネスモデルが特徴です。人材に依存しにくい運営設計により、オーナーが常駐しなくても運営しやすい仕組みを構築しています。また、物件選定や店舗設計、開業準備からオープン後の運営サポートまで本部が一貫して支援するため、フィットネス業界未経験の方でも参入しやすいフランチャイズモデルとなっています。エコフィット24は現在、会員数3万人を突破し、全国で店舗展開を拡大しています。今後もさらなる出店を進め、地域にフィットネスをより身近な存在として広げていくことを目指しています。出店可能エリアには限りがありますので、ご興味のある方はお早めにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部メール：fc_ecofit24@aec-co.net公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名**：エーイーシー株式会社**所在地**：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階**TEL**：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）**E-mail**：info@aec-co.net**公式サイト**：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolfPROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/