『練馬「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年5月31日 (日)に練馬文化センター 小ホール（つつじホール）（東京都 練馬区 練馬 1-17-37）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイトhttps://salonconcert.com/concert-event/260531nerima/

子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサート！

白鳥の湖ほか動物にちなんだ名曲に加え、クシコスポスト、天国と地獄など一度は耳にしたことがある曲をサロンオーケストラジャパンが演奏します。オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されておりTVへの出演も多数！全国で年間３５０公演を開催する人気団体です。小編成ながら迫力ある本格的な演奏にのって、家族みんなでワルツで踊りましょう！「どんなコンサート？」詳しく知りたい方はこちらのレポートもチェック！https://salonconcert.com/concert-event/04282-2/

開催概要

『練馬「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』開催期間：2026年5月31日 (日)10:00-10:30開場＆楽器体験10:30-11:10コンサート会場：練馬文化センター 小ホール（つつじホール）（東京都 練馬区 練馬 1-17-37）■チケット料金（自由席・税込）《早割特典》※2026/03/11(水)20:00～2026/04/29(水・祝)23:590歳から未就学児まで：800円一般(小学生以上）：1,600円《一般販売》※2026/04/30(木)00:00～0歳から未就学児まで：1,000円一般(小学生以上）：2,000円

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