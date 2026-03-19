PSE認証・METI届出済の安心設計。4台同時充電・ワイヤレス充電・LEDライト搭載、防災備蓄やアウトドアに最適

近年、日本では地震・台風・豪雨などの自然災害が増加しており、防災対策の重要性がますます高まっています。特に停電時には、スマートフォンなどの通信機器の電源確保が大きな課題となっています。こうした社会背景を受け、L&Lライブリーライフ株式会社は、防災対策としても活用できる30,000mAh大容量ソーラーモバイルバッテリーを発売します。本製品は、防災の専門知識を持つ防災士および消防士防災アドバイザーの監修・推奨を受けており、停電や災害時の備えとして安心してご使用いただける設計となっています。商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100642/

災害時の通信手段を守る「30,000mAh大容量」

スマートフォンは、災害時における情報収集や家族との連絡手段として重要な役割を担います。本製品は30,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンを複数回充電することが可能です。停電時でも通信手段を確保できるよう設計されています。さらに最大4台同時充電に対応しており、家族や周囲の人と電源を共有することもできます。

太陽光でも充電できるソーラーパネル搭載

本製品はソーラー充電機能を搭載しており、電源が確保できない環境でも太陽光を利用して充電することが可能です。停電時や災害時だけでなく、キャンプや登山などのアウトドアシーンでも電力確保をサポートします。

ワイヤレス充電対応の多機能設計

スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電機能を搭載しています。さらに以下の機能を備えています。・最大4台同時充電・ワイヤレス充電対応・USB / Type-Cポート搭載・LED懐中電灯機能・コンセント一体型設計災害時の非常用電源としてはもちろん、旅行やアウトドアなど日常シーンでも幅広く活用できます。

PSE認証・METI届出済の安全設計

モバイルバッテリーは安全性が重要な製品です。本製品は、日本の電気用品安全法に基づく・PSE認証取得済・METI（経済産業省）届出済の安全基準を満たしており、安心して使用できる設計となっています。

防災士・消防士アドバイザー推奨の防災アイテム

本製品は、防災知識を持つ防災士および消防士防災アドバイザーの監修のもと開発されました。停電時のスマートフォン充電や夜間の照明確保など、災害時の生活をサポートする防災アイテムとして活用できます。家庭での防災備蓄としてはもちろん、アウトドアや旅行など幅広いシーンで役立つ製品です。

期間限定キャンペーン

発売を記念して、期間限定キャンペーンを実施しています。防災対策の備えとして、家庭に一台用意しておくことをおすすめします。楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100642/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100642.html

製品概要

商品名：ソーラーモバイルバッテリーバッテリー容量：30,000mAh充電方式：USB充電 / ソーラー充電 / ワイヤレス充電同時充電：最大4台対応機種：iPhone / Android安全認証：PSE認証済・METI届出済機能：LEDライト・懐中電灯・コンセント一体型通常価格：5,980円

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、スマートフォンアクセサリー、スマートウォッチ、小型家電、アウトドア用品などを中心に展開する企業です。2015年の事業開始以来、日本市場向けに高品質かつ実用性の高い製品の提供を行い、オンラインショップを中心に多くのユーザーから支持を得ています。今後も、日常生活の利便性向上と安心・安全な暮らしを支える製品開発を通じて、より豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274ホームページ：https://livelylife.jp/