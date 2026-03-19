エプソピア楽天市場店は、2026年3月20日（金）に楽天市場で開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、瀬戸内海産100％の完全無添加バスソルト「EPSOPIA（エプソピア）」のお得なキャンペーンを実施いたします。寒暖差が激しく、新生活の緊張感から「なんとなく気分が晴れない」「肌のコンディションが安定しない」といった悩みが増える3月。そんな春特有の“ゆらぎ”に寄り添うべく、人気商品「エプソピア 2個セット」をご購入いただいた方に、さらにもう1個をプレゼントする「2+1」特典と、ポイント10倍のダブルキャンペーンをご提供いたします。■ キャンペーン概要【開催期間】 2026年3月20日（金）20:00 ～ 2026年3月26日（木）01:59【キャンペーン内容】実質1個分無料！「2+1」キャンペーン 対象商品を2個セットでご購入いただくと、さらにもう1個をプレゼント！合計3個をお届けします。対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/※定期購入（初回）にもついてきます。※期間中は、対象商品ポイント10倍です。■ 楽天お買い物マラソンとの連動でさらにお得に！期間中は、楽天お買い物マラソンならではの併用可能なキャンペーンも充実しています。楽天学割（15-25歳）： 社会人も対象！エントリーでポイント2倍。ショップ買いまわり： 複数のショップでお買い物をするほど、ポイント倍率が最大10倍までアップします。EPSOPIAの「2+1」セットは、店舗数稼ぎにもぴったりの商品です。お買い物マラソンURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/※キャンペーンはエントリーが必要です。

春の「どんより感」をリフレッシュする、新しい入浴習慣

3月は気温の変化や花粉、環境の変化など、心身ともにストレスを受けやすい季節です。『エプソピア』が提案する春のセルフケア：デリケートな肌を整える： 着色料・香料・保存料を一切使用しない完全無添加。高品質塩化マグネシウムが肌のキメを整え、しっとりとなめらかな肌触りへ導きます。心地よい発汗とリフレッシュ： 瀬戸内海産100％の成分が体を芯から温め、お風呂上がりのポカポカ感をキープ。一日の終わりに深呼吸したくなるような、穏やかなバスタイムを演出します。忙しい毎日の休息に： 質の高い休息は、健やかな毎日の基本です。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、新生活の緊張を解きほぐし、気分を上向きに切り替えるサポートをします。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上取り除いているため、追い焚きや残り湯の洗濯利用も可能です。肌への優しさと使い勝手の良さを両立した、忙しい現代人のためのバスアイテムです。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221