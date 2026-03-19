関西を中心にコミュニティ型ホテルを展開する株式会社ホロニック(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：長田 一郎)は、結婚式場・レストラン運営を手がける株式会社ノバレーゼ(東京都中央区、東証スタンダード上場、2026年4月1日より株式会社オンザページに社名変更予定)とフランチャイズ契約を締結しました。





本契約により、ホロニックが運営するホテルにおいて、宮崎牛のステーキなどを提供する鉄板焼きブランド「みたき」の店舗を順次展開します。

まずは、兵庫県姫路市のセトレ ハイランドヴィラ姫路と奈良県奈良市のセトレならまちに新店舗を開業予定で、姫路は2026年3月23日(月)、奈良は今夏のオープンを予定しています。姫路の店舗は、「みたき」ブランドとして関西初出店となります。





鉄板焼 みたき 赤坂





鉄板焼 みたき 東銀座





本フランチャイズ事業では、ノバレーゼの100％子会社である株式会社ブロスダイニングが実務を担い、鉄板焼き調理の研修やメニュー監修、調理レシピ、接客手順、衛生マニュアル、教育資料など、「みたき」の店舗運営に関わる技術やノウハウの提供を行います。

ホロニックは、地域と人をつなぐコミュニティ型ホテルの運営を通じて、ホテルでの滞在価値を高める取り組みを行ってきました。今回の提携により、上質な食体験を提供するレストランをホテル内に導入することで、宿泊だけでなく食の魅力も含めた新たな滞在価値の創出を目指します。

今後もホロニックは、地域の魅力や文化を体感できるホテルづくりを進めるとともに、パートナー企業との連携を通じて、ホテルを拠点とした新たな価値創出に取り組んでまいります。









＜ノバレーゼ 会社概要＞

社名 ：株式会社ノバレーゼ 「英文社名」NOVARESE, Inc.

※東証スタンダード市場上場

※4/1から(株)エスクリと経営統合し、(株)オンザページに社名変更

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目8番14号 銀座YOMIKOビル4F

電話 ：03-5524-1122(代)

創立 ：2000年11月1日

代表者 ：代表取締役社長 荻野 洋基

従業員数：1,099人(連結)、780人(単体) (2025年12月末)

事業内容：ブライダル事業(婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、

レストラン部門)・レストラン特化型事業

国内：直営：婚礼施設 40施設※、ドレスショップ 25店舗、レストラン 10店舗

提携：婚礼会場 3店舗※

海外：直営：レストラン 1店舗、フォトウエディングとスパ運営事業 1店舗、

提携：婚礼会場 2店舗※

※国内の直営の施設数は開業予定、提携は販売予定も含みます









＜ホロニック 会社概要＞

社名 ：株式会社ホロニック［英文社名］HOLONIC inc., ltd

所在地 ：〒658-0032

兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10階

電話 ：078-858-6908

設立 ：1998年12月

代表者 ：代表取締役 長田 一郎

従業員数：376人 ※社員、アルバイトを含む(2026年3月1日時点)

事業内容：コミュニティ型ホテルの企画・開発・運営、地域資源の企画事業、

コンサルティング事業









【セトレグループについて】

株式会社ホロニックが運営するコミュニティホテル「SETRE」。関西を中心に兵庫・滋賀・奈良・長崎の計5店舗を展開し、地域の物語を価値へと編集。人と人、人と地域をつなぐ滞在体験を提供し、2026年には名古屋での開業も予定しています。





セトレグループ





【セトレ ハイランドヴィラ姫路】

播磨平野を一望する広嶺山の森に佇む和のオーベルジュ。地上約300mからは姫路城や瀬戸内海まで望む絶景が広がります。地元食材を活かした料理とともに、五感を満たす特別な滞在をお楽しみいただけます。

〒670-0891 兵庫県姫路市 広嶺山224-26

TEL：079-284-3010(代表)

https://www.hotelsetre.com/himeji/





セトレ ハイランドヴィラ姫路 外観





【セトレならまち】

奈良の歴史と文化を紐解くセトレならまちは、猿沢池のほとりに佇むホテル。興福寺五重塔を望むロケーションと、奈良の素材や伝統を活かした空間・食・体験を通じて、古都の物語に浸る特別な滞在を提供します。

奈良県奈良市高畑町1118

TEL：0742-23-2226(代表)

https://www.hotelsetre.com/naramachi/





セトレならまち 外観