「女性活躍×複業推進×地域創生」の社会課題に取り組む、ソーシャルコミュニティ｢パラレルキャリア推進委員会 ®｣を運営する｢エール株式会社｣ (代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区)は、（公財）東京しごと財団と東京都の「プラチナ・キャリアセンター」の趣旨に賛同し、このたび賛助会員として参画したことをお知らせいたします。

人生100年時代に求められる「キャリアの再設計」

日本は世界でも有数の長寿社会を迎え、「人生100年時代」と呼ばれる新しい社会構造に突入しています。一方で、従来の終身雇用や単一企業でのキャリア形成を前提とした働き方は大きく変化し、50歳以降のキャリアのあり方が社会的なテーマとなっています。 企業においては人財不足が深刻化する一方で、豊富な経験や専門性を持つミドルシニア人財の活躍機会が十分に活かされていないという課題も指摘されています。こうした背景から、副業・兼業や業務委託など、組織の枠を越えて知見を循環させる新しい働き方への関心が高まっています。 （公財）東京しごと財団と東京都が推進する「プラチナ・キャリアセンター」は、こうした社会背景を踏まえ、50歳以上の在職者を中心としたキャリアシフト支援や、副業・兼業を通じた人財活用を促進する拠点として設立されました。経験豊富な人財が企業や社会に新たな価値を提供する「キャリア循環」を実現することを目的としています。

女性複業人財のネットワークを活かした社会貢献

エール株式会社は、「女性の多様なキャリアの実現」と「社会課題解決の両立」を掲げ、女性複業人財コミュニティの運営や人財育成、自治体・企業との共創プロジェクトを展開してきました。現在、国内外約3,000名が参画するコミュニティを基盤に、複業・パラレルキャリアの実践を支援しています。また代表の美宝は、女性人財の育成だけでなく、自治体・企業・教育機関が連携する「官民学共創」の枠組みを構築し、一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟も設立しました。 今回のプラチナ・キャリアセンターへの参画は、同センターが掲げる「経験豊富な人財の活躍促進」「副業・兼業の推進」「社会への知見還元」といった理念が、当社の活動方針と高い親和性を持つことから参画を決定しました。

世代や立場を越えた「人財エコシステム」の構築へ

エール株式会社では、女性人財を中心とした複業ネットワークの運営を通じて、企業や自治体のプロジェクト支援を行ってきました。こうした活動の中で、人財の活躍は年齢や組織に限定されるものではなく、経験や知見を社会全体で循環させる仕組みが重要であると考えています。プラチナ・キャリアセンターへの参画を通じて、ミドルシニア世代の経験や専門性と、多様な働き方を実践する人財コミュニティとの連携を促進し、世代や立場を越えた人財エコシステムの形成に貢献していきます。

今後の展開

エール株式会社は今後、賛助会員としてプラチナ・キャリアセンターの事業に協力していくことで当社のキャリア支援や副業・兼業の普及、社会課題解決型プロジェクトの創出などの活動を、より一層加速させていく予定です。

【エールプロジェクトの主な実績】・東京都ファーストカスタマー・アライアンス認定・東京都産業労働局と協働し｢家庭と仕事の両立を目指す女性向け再就職支援サービス｣・東京都政策目的随意契約に係る認定企業に採択・内閣府「関係人口創出・拡大のための対流促進」モデル事業採択・ソーシャル企業認証制度S認証取得・神奈川県大磯町万博国際交流プログラムの事前学習提供

プラチナ・キャリアセンターについて

東京都および東京しごと財団が主催する、50歳以上の人材を支援する拠点です。 50歳以上の方々が企業等に在籍しながら業務委託による副業・兼業などの新しい働き方に挑戦し、活躍できるよう支援します。セミナーやイベント、個別相談など、多様な支援メニューを通じて、50歳以上の方々のキャリアシフトを後押しするとともに、企業の人材不足の解消にもつなげていきます。 〒105-0001 東京都港区⻁ノ⾨2-2-1 住友不動産⻁ノ⾨タワー20階【～3/31まで）開館時間平日 9:00～20:00土曜日 9:00～17:00【4/1～）開館時間平日 9:00～21:00土曜日 9:00～17:00HP ：https://pcc-tokyo.org/

本件に関するお問い合わせ先

エール株式会社（パラレルキャリア推進委員会®）担当 ：美宝れいこ（みほれいこ）TEL ：03-6555-3967MAIL ：miho@aile-official.co.jp代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9FHP ：エール株式会社 ： https://aile-official.co.jp/パラレルキャリア推進委員会® ： https://aile-official.co.jp/parallelcareer/事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会®運営、働く女性のリスキリングスクールAile Academy運営、プロジェクト受託事業Aile Pro運営。企業・自治体との実績多数。