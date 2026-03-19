株式会社ACCEL LINK(本社：東京都渋谷区、代表：俵 大輔)は、2026年4月4日(土)・5日(日)の2日間、横浜みなとみらいのパシフィコ横浜で、妊娠・出産・育児を応援し、自分たちらしい出産・子育てのスタイルを見つけるための体験型ファミリーイベント「マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜」を開催します。





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「マタニティ＆ベビーフェスタ」は、妊娠中のプレママ・プレパパ、子育て中のパパ・ママまで、幅広い世代のファミリーを対象にした体験・情報発信型イベントです。

会場には育児や家族生活をサポートするサービスや製品の展示ブースが集結し、85社以上の企業・団体が参加予定。

新製品サンプルの配布や体験コーナーなど、家族で一日楽しみながら学べるコンテンツが満載のイベントです。









■注目ポイント1

【楽しさ・学びが詰まった体験コンテンツ】

会場内では、妊娠・出産・育児をサポートするさまざまな体験プログラム、マタニティベビーフェスタだけでのオリジナルコンテンツなど、家族みんなで楽しめる企画が目白押しです。





・注目体験コンテンツ(1)

＜マタベビ神社 オリジナル絵馬とおみくじをご用意＞

願い事を託す絵馬は会期後に伊勢山皇大神宮にてお焚き上げを行います。

おみくじは、赤ちゃんの将来を占うおみくじと、妊娠中のカップルには子供の名前を占う「命名おみくじ」をご用意。

おススメ漢字1文字と名前例をご紹介します。





・注目体験コンテンツ(2)

＜三人六脚 手つなぎレース＞

パパ・お子さま・ママの3人で力を合わせてゴールを目指すファミリーレース。

お子さまの歩幅やペースに合わせて一歩ずつ進む家族の思い出作りに最適の競技です。





・注目体験コンテンツ(3)

＜マタニティ・エコーフォト＞

妊娠の喜びを記念品として作れるワークショップです。

エコー写真をお持ちいただき、台紙やお花の色を選ぶだけで、 簡単に可愛く仕上がるアートをお作りいただけます。





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＜＜参加型体験コンテンツ一覧＞＞

https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/participation/









■注目ポイント2

【有名歌手やタレント、youtuberを招いた豪華なステージプログラム】





・注目のステージイベント(1)

＜ベビーシャワーコンサート ～歌で祝福を贈ります～＞

妊婦さんを祝福する習慣であるベビーシャワーを、ステージショーとして行います。

歌手May J.によるディズニーソングをはじめとする歌のプレゼント。





・注目のステージイベント(2)

＜道端アンジェリカ トークショー＞

二児の母であり、モデル・スキンケアブランドプロデューサーとして活躍する道端アンジェリカをゲストにお招きし、子育てと、やりたいことを諦めない自分らしくキャリアを築くヒントについてお話を伺います。





・注目のステージイベント(3)

＜ボンボンアカデミー スペシャルコンサート＞

昨年はいっちーの出産に伴い、なるのみ(及び外部ゲスト)での出演でしたが、今年はいっちーとなるが2人そろって初登場。

赤ちゃんや乳幼児とご来場のご家族でも、おひざの上のお子さんといっしょにお楽しみいただけるミニコンサートを開催します。





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＜＜ステージショー一覧＞＞

https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/participation/?type=stage









■注目ポイント3

【見どころ満載の子育て応援ブース】

最新の育児グッズ、サービスなど85社以上が大集結。

それぞれのブースでは商品体験、相談会、サンプル配布など各社ユニークな取り組みが注目です。





・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

赤ちゃんがいるご家庭の在宅勤務時のオンライン会議など、会話をやさしくサポートする減音デバイス「Privacy Talk」と、思い出を気軽に残せるミニフォトプリンター「SELPHY／iNSPiC」を出展。





・慶洋エンジニアリング

運転中も子供を見守る。お子さんが窓際に近づくと「危険」お知らせする機能をもつ「AN-M023・ミマモII」や自家用車向け子供の置き去り防止機能「こまもり AN-S127」など車載アクセサリーを出展。





・ステムセル研究所(さい帯・さい帯血保管)

赤ちゃんのさい帯・さい帯血をあわせてお預かりする国内で唯一のサービス「HOPECELL(ホープセル)」を提供。

ブースではさい帯やさい帯血に関する情報発信を行います。





・ちゃいなび

自宅でおなかの赤ちゃんの心音を聴くことができる家庭用の胎児超音波心音計「エンジェルサウンズ(胎児超音波心音計)」、ベビーカーに装着し赤ちゃんの暑さ対策を行う「マルチファンシート (シート型送風機)」など家庭用機器を紹介。





・ヤマハ発動機販売株式会社

電動アシスト自転車である子ども乗せモデル「PAS Babby[パス バビー]」と「PAS Kiss[パス キッス]」の試乗体験を行います。

実際に会場内を走行し、スタッフがアドバイスを行います。





・和光堂

粉ミルク・ベビーフードなどの育児用品ブランドを出展。

ブースでは、粉ミルクの作り方講座やベビーフード講座を開催いたします。





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＜＜子育て応援ブース一覧＞＞

https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/exhibitors/





25年開催の様子1





■イベント概要

イベント名 ： マタニティ＆ベビーフェスタ2026

開催日時 ： 2026年4月4日(土)・5日(日) 10：00～17：00

会場 ： パシフィコ横浜 ABホール

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

入場料 ： 無料(来場登録制)

来場対象 ： 妊娠中の方・出産を控えているご家族・

子育て中のパパ・ママ 他

参加企業・団体数： 85社以上(予定)

主催 ： マタニティ＆ベビーフェスタ事務局／株式会社ACCEL LINK

公式サイト ： https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/

来場登録URL ： https://e-ve.event-form.jp/event/121899/mbfyokohama26





イベントバナー(1)





■会社概要

会社名 ：株式会社ACCEL LINK

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ1205

代表者 ：代表取締役 俵 大輔

事業内容：イベント企画・運営、メディア運営