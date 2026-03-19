Beauty and Health Research, Inc.(日本語表記：ビューティー＆ヘルスリサーチ社、本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：田中修一)が展開するサプリメントブランド「ドクターズチョイス」は、年齢とともに変化する髪のボリュームや爪の強度に悩む方に向け、髪と爪の健康を内側から支えるサプリメント「ドクターズチョイス ビオチンプレミアム9」の販売を開始いたしました。





ドクターズチョイス ビオチンプレミアム9





商品詳細： https://bandh.org/su-dc-biot-p9.html?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319





年齢とともに、「分け目が目立つようになった」「髪のボリュームやツヤが失われた」「爪が薄く、割れやすくなった」といった変化を感じる方が増えています。





一般的に、髪や爪のケア成分として広く知られているのが「ビオチン」です。

ビオチンは、髪や爪を構成するたんぱく質「ケラチン」の生成を助ける、重要な栄養素のひとつです。





髪の毛はタンパク質をメインに構成されており、そのうちの約90％はケラチンが占めています。

しかし、ケラチンを摂取しても、そのまま体内に吸収・利用されるわけではありません。一度体内でアミノ酸などに分解・吸収された後、髪や爪のために再合成(作り直し)のプロセスがあることが知られています。





そこで、体内でケラチンが再合成されるプロセス(いわゆる「ケラチンの再構築」)をサポートすることが重要であると考えました。

そして、近年の研究動向を分析する中で、「ケラチンを補うこと」と「体内で作り直す力を支えること」の両方の重要性にたどり着き、ケラチンと体内でのケラチン合成や爪・髪の健康維持に深く関わるビオチンの他、厳選された成分合計9種類をバランス良く配合した、年齢とともに変化する髪と爪の悩みに多角的にアプローチするサプリメント「ビオチンプレミアム9」が誕生しました。









＜製品の特長＞

1. “ケラチンを作り直す”ことに着目した9成分設計

ビオチンプレミアム9は、近年の研究動向をふまえ加水分解ケラチンとケラチン合成を助けるビオチンを中心に、体内でのケラチン産生や髪・爪の健康維持に関与すると報告されている成分を厳選し、MSM、L-メチオニン、ビタミンB6、亜鉛、銅、シリカ、ビタミンCの合計9成分をバランス良く配合しています。





[研究動向をふまえた成分選択]

・ビオチン

皮膚や粘膜の維持、爪や髪の健康に深く関わっているビタミンであり、ケラチン（タンパク質）の材料となるアミノ酸の代謝を助ける補酵素として働き、ケラチン合成の促進をサポートします。十分なビオチンがあることで、ケラチンが効率よく合成され、強くて健康な髪の土台づくりをサポートすると考えられています。脂漏性皮膚炎や二枚爪の改善に関するデータも報告されています。





・加水分解ケラチン

髪や爪の主要構成成分であり、髪の状態や爪の強度などの改善がみられたとする研究が報告されています。





・MSM

8週間の摂取で髪の強度や光沢の向上がみられたとする臨床試験が報告されており、髪の健康維持に役立つ可能性が示唆されています。





・L-メチオニン

ケラチンを構成する含硫アミノ酸の一つで、たんぱく質合成やケラチン形成に関与する必須アミノ酸として知られています。 適切なアミノ酸バランスを保つことで、健康な髪や爪の形成を栄養面からサポートすると考えられています。









・ビタミンB6

欠乏すると皮膚や毛髪のトラブルが生じることが知られており、その補給は髪と爪の健康維持に役立つと考えられています。





・亜鉛

脱毛症患者に不足が見られることが多いと報告されており、健康な毛髪の成長に寄与すると考えられています。





・シリカ

髪や爪を含む結合組織の健康維持への関与が報告されており、シリカ摂取により髪や爪の強度が改善したとする研究もあります。





・銅

若年性白髪の発生と銅不足との関連を示唆する報告があり、メラニン産生酵素の働きを通じて毛髪の色素形成に関与すると考えられています。





・ビタミンC

強力な抗酸化作用により、毛包周辺の酸化ストレスを抑えることが報告されており、健康な髪の成長環境づくりに役立つと考えられています。





※成分に関する一般的な情報です。





2. 業界トップクラスの配合量

加水分解ケラチンは600mg配合しています。

残り8成分もすべてバランス良く配合しています。









＜こんな方におすすめ＞

・髪のボリュームやツヤの変化が気になる

・分け目が目立つようになってきた

・爪が薄く、割れやすい

という方におすすめです。









＜製品概要＞

商品名 ： ドクターズチョイス ビオチンプレミアム9

内容量 ： 120粒(約30日分)

価格 ： 5,980円(税込)

商品詳細： https://bandh.org/su-dc-biot-p9.html?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319









＜特許出願済・実用新案取得の「90日間全額返金保証」＞

特許出願済・実用新案取得の返金保証です。

ドクターズチョイスの返金保証は、少しでも商品にご満足いただけなかった場合はもちろん、

「ドクターズチョイスの商品には満足していたけど、より良い商品を他社で見つけたので乗り換えた」

という場合も、全額返金保証の対象です。

・全て飲んだ後でも保証の対象

・電話不要

・オンライン完結

・商品の返送不要

お客様が金銭的なリスクを負うことなく、気になったらまずは気軽に試していただきたい。 この制度は、徹底した顧客志向と、品質への圧倒的な自信があるからこそ実現可能です。

90日間全額返金保証： https://bandh.org/return?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319









＜ドクターズチョイスの口コミ・レビューサイト＞

「自分の悩みに最適サプリは何？」「どんな成分を摂ったらいいかわからない！」

そんなときに活用できるのが当社の口コミレビューサイトです。

https://doctorschoice-review.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319





(検索例)

「薄毛」などのキーワードで検索すると、関連商品と利用者の直筆レビューを一覧で閲覧できます。

https://doctorschoice-review.com/search_result.html?q=%E8%96%84%E6%AF%9B









＜ドクターズチョイスとは＞

ドクターズチョイスは、品質世界No.1を常に追求し続けるサプリメントメーカーです。

サプリメント先進国アメリカに本社を構えており、各分野の研究者や専門医と提携し商品開発・サービス提供をおこなっています。

日本のクリニックでもお取り扱いいただいている商品もあり、まさに“ドクターに選ばれるサプリメント”です。

店舗URL： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319









＜会社概要＞

社名 ： ビューティー＆ヘルスリサーチ社 (Beauty and Health Research, Inc.)

所在地 ： 401 Amapola Ave Torrance CA 90501

代表者 ： 田中 修一

事業内容： ドクターズチョイス商品の開発、ECサイト運営

店舗URL ： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260319