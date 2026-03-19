一般社団法人 世界ラーメン協会 (World Instant Noodles Association、略称：WINA) は、会員企業であるPT.Indofood Sukses Makmur Tbk (以下、インドフード) 、PT.NISSIN FOODS INDONESIA (以下、インドネシア日清) と共同で、2025年11月下旬から続いたサイクロン「センヤール」に伴う記録的な豪雨により発生した洪水・土砂崩れの被災地支援として、計6.5万食の即席めんを提供しました。





今回の豪雨では、北西部のアチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州を中心に多くの住宅や教育施設が損壊したほか、道路や橋の寸断による物流の停滞、広範囲にわたる停電など、地域の生活基盤に深刻な影響が生じました。100万人以上 (BNPB発表) が避難を余儀なくされている中、被災者の方々の食の確保と生活再建の一助となるよう、インドフードとは3万食、インドネシア日清とは3.5万食の即席めんを、それぞれ現地の支援団体を通じて届けました。





WINAでは、今後も人々の心と体を温める「Instant Hot Meal」という価値を活かし、即席めんを通じた災害支援活動に積極的に取り組んでいきます。





インドフードによる災害支援の様子 （支援提供先：インドネシア工業省および、インドネシア医薬品食品監督庁 ）





インドネシア日清による災害支援の様子（支援提供先：ASAR Humanity）





＜一般社団法人 世界ラーメン協会について＞

一般社団法人 世界ラーメン協会 (World Instant Noodles Association 略称：WINA) は即席めんの品質改善および消費拡大を図り、業界発展と世界の食生活に貢献することを目的に1997年に設立された、20カ国/地域の104社 (団体) が加盟する世界規模の業界団体です。当会では、消費者の皆様に即席めんをおいしく安心して食べてもらえるよう、品質向上に関わる業界共通の技術的課題について情報の集積・共有を行っています。また、日々の活動に加え、会員企業による品質向上のための意見交換を目的とした会議・イベントの開催や、即席めんを通じた社会貢献も行っています。





＜WINAウェブサイト：緊急災害支援＞

https://instantnoodles.org/sustainability/emergency/