夢中でハマる！Nintendo Switch(TM)版『ほりほりドリル』が3月19日（木）より配信開始！20%OFFのローンチセール実施中、今週末の「TIGS 2026」に出展！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、夢中でハマる採掘アクションゲーム『ほりほりドリル』のNintendo Switch(TM)版を、2026年3月19日（木）より配信開始することをお知らせいたします。

iOS/Android/Steam版で多くのユーザーを熱狂させてきた本作が、ついにNintendo Switch(TM)に登場します。2月19日より先行予約を開始していたローンチセールも継続中！

さらに、今週3月20日・21日に開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026（TIGS）」へ出展・展示を実施いたします。

■ 3月19日は「さいくつデビュー」の日！期間限定20%OFFセールを実施

PC・スマートフォン版で「やめ時が見つからない」と話題を呼んだ『ほりほりドリル』。

Nintendo Switch(TM)版の配信開始を記念し、ニンテンドーeショップにて20%OFFのお得な価格で

購入できるローンチセールを実施中です。

- 発売日- セール期間： 実施中 ～ 2026年3月29日（日）23:59- セール価格： 784円（税込） （通常価格 980円から20%OFF）

深い地下に眠るお宝を求めて「さいくつデビュー」を飾りましょう！

My Nintendo Store 商品ページ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112214

Nintendo Switch(TM)版トレーラー：

https://youtu.be/3aRbtuJUHE8

■ 「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026（TIGS）」に出展！

3月20日（金・祝）より高円寺（杉並区）で開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」に『ほりほりドリル』が出展いたします。

会場では、Nintendo Switch(TM)版を実機で試遊いただけます。さらに、Nintendo Switch(TM)版のPRキャラクターが等身大パネルとなって皆様をお出迎え！撮影スポットとしてもぜひお立ち寄りください。

- 出展概要- - 開催日： 2026年3月20日（金・祝）～ 3月21日（土）- - 会場： 東京・杉並区「IMAGINUS」- - 出展ブース番号： ３.-4- - エリア： 会場2階 出展ゲームコーナー３.（モノづくりラボ）- - 公式サイト： https://indiegamessummit.tokyo/Nintendo Switch(TM)版『ほりほりドリル』PRキャラクター■ 【数量限定】豪華ホログラムステッカーをプレゼント！

当日、ブースにて試遊していただいた方には、キラキラ輝く「ホログラムステッカー」を先着順で配布いたします。その他にもお楽しみコンテンツを予定しておりますので、ぜひ会場でNintendo Switch(TM)版『ほりほりドリル』を体験してください！

＜『ほりほりドリル』とは＞

『ほりほりドリル』はひとりで黙々と遊べる地面採掘、鉱石収集ゲームです。

敵もタイムリミットもない世界でのんびり地下を掘り進めよう！集めた資源を使ってオリジナルのドリルをつくろう！ コツコツ作業とハクスラ風装備システムで、時間を溶かす準備はできていますか？

●お宝いっぱいの地下をコツコツ穴掘り

地面をほりながら鉱石や宝箱を集めよう。目指すは999階！

かばんがいっぱいになったら地上に持って帰ってね。

●「パズル×鍛冶」で集めた資源を使ってドリルを生成

集めた資源はパズルのピース。設計図に資源のピースを当てはめよう！

うまく出来れば強力なドリルができるかも！？

●装備の組み合わせで特殊効果を増やして地下を掘りまくろう！

生成したドリルには運がいいと特殊効果がつく！

装備できるドリルの数も進めるごとに増えて、色んな特殊効果を組み合わせられる！

装備と組み合わせを厳選した自分に合った最高のドリルで地面を削りまくれ！

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/305_1_1ac3f132fa75fe25ea41cb058c69d147.jpg?v=202603190951 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

Toki Matsui

開発者X：https://x.com/toorai_0614 <@toorai_0614>

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――