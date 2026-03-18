【petit main】『サンリオキャラクターズ』とのスペシャルコラボアイテムを3月20日（金）より発売！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」（https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/)）は、株式会社サンリオの『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションアイテムを、3月20日（金）より全国の店舗、オンラインストアで発売いたします。

全国の百貨店、ショッピングセンターを中心に、トレンドファッションに子どもらしさをプラスしたアイテムを展開するガールズ＆ボーイズブランド「petit main（プティマイン）」は、デイリープライスでありながら、上品で洗練されたデザインのアイテムを多数ラインナップしています。

やさしいパステルと桜モチーフで彩る、春のおめかしスタイル！

『ハローキティ』『マイメロディ』『クロミ』『ポムポムプリン』と一緒にお出かけしよう！

子どもたちの「好き」が詰まったサンリオキャラクターズとのコラボレーションは、春の柔らかな空気感をテーマに、さくらの花びらやお団子など、春のモチーフをさりげなくデザインに取り入れました。

コレクションでは、人気のサンリオキャラクターズ『ハローキティ』『マイメロディ』『クロミ』『ポムポムプリン』を、刺繍やワンポイントプリントで配し、日常のコーディネートに自然になじむデザインに仕上げています。

また、淡いパステルカラーを基調に、ふんわりとしたギャザーやパフスリーブで、女の子らしいシルエットを演出しています。

さらに、着心地や動きやすさにもこだわり、毎日のプレイシーンからおでかけシーンまで幅広く活躍するアイテムをラインナップしました。

ぜひこの機会に、petit main店舗、ナルミヤオンラインストアでお気に入りのアイテムを見つけてください！

商品の詳細はこちらまで！ :https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=18&keyword=%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ba&pricetype=none

【petit main × Sanrio characters】

◆【サンリオキャラクターズ】花柄チュールドッキングTシャツ

・価格：\3,520（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：ライトピンク・キイロ

◆商品名【サンリオキャラクターズ】刺しゅうパフワンピース

・価格：\4,730（税込）

・サイズ：アイボリー・サックス

・カラー：90 - 130 cm

◆商品名【サンリオキャラクターズ】お花見Tシャツ

・価格：\2,970（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オフホワイト・ブルー・ラベンダー

◆商品名【サンリオキャラクターズ】お花見Tシャツ

・価格：\2,970（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オフホワイト・ブルー・ラベンダー

◆商品名【サンリオキャラクターズ】お花見Tシャツ

・価格：\2,970（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オフホワイト・ブルー・ラベンダー

【発売概要】

・販売開始日：2026年3月20日(金)～

・商品の取り扱い

petit main店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18

NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/

※NARUMIYA ONLINEでは、アイテムにより発売日が異なります。

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象： 0～12歳（プティマイン）

サイズ： 50～130cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/(https://www.instagram.com/petitmain_official/)

公式サイト

http://petitmain.jp/(http://petitmain.jp/)

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



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