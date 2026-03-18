Idiot Pop、重音テトが贈る最新曲『Moment』がリリース

株式会社STARBASE「Moment」アートワーク

Idiot Pop、重音テトの最新曲『Moment』が3/18(水)にリリースされた。本作は、2000年代サイザートランスの高揚感を現代的に再構築したダンス・トラック。うねるベースラインと浮遊感のあるシンセが交差し、フロアライクでありながら内省的なムードを併せ持つ作品に仕上がっている。

Idiot Pop自身の楽曲「Holden」を原曲とし、ボーカルに重音テトを迎えて再構築された一曲。敬愛するglobeのトランス期から受けたイマジネーションを軸に、ノスタルジーと現在性が溶け合うサウンドを描き出す。『Moment』は、過去と現在、個人的記憶とダンスフロアを繋ぐ“刹那”を描いた一曲だ。

また、本日公開されるリリックビデオはAIを使用しIdiot Pop自ら手掛けた。

Idiot Pop, 重音テト - Moment（Official Music Video）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tMGhRAjcMKI ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/3/18

アーティスト：Idiot Pop, 重音テト

タイトル：Moment

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IPKT_M

●Idiot Pop プロフィール

90年代、ダンスミュージックで歌謡曲の地平を更新したTK黄金期に思春期を過ごしたIdiot Pop。

その革新的な音楽性と生き方に衝撃を受け、「時代の先の音を貪欲に追いかける」テクノビッチ的探求を今も続けている。

2009年、自主制作にて1stアルバムを1000枚限定リリース。無名ながらわずか1ヶ月で完売し、話題を獲得。以降、ジャンルを横断しながらも“ポップ”を核に据えた作品をコンスタントに発表。

キャッチーで耳馴染みの良いサウンドは各プラットフォームで支持を集め、Apple MusicやSpotifyの公式プレイリストにも多数選出されている。

近年はCM音楽も手がけ、乃木坂出演CMをはじめ、UNIQLO、KIRINなど多数の企業案件に参加。また、元つばきファクトリー岸本ゆめの、アップアップガールズ（2）、池袋電音部など、幅広いアーティスト・プロジェクトをプロデュース／楽曲提供している。

ポップでありながら、時代の“次”を鳴らす。都市とフィクション、ノスタルジーと未来が交差する、唯一無二のエレクトロポップ・プロデューサー。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop