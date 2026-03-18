新規Vライバー事務所「Lilyette」キャラありオーディション実施中！
VTuber事務所「ハコネクト」の姉妹事務所「Lilyette」では、IRIAMでより手軽にデビューできる「キャラありオーディション」を実施しております。
このたびは「キャラありオーディション」において、新たに3名のキャラクターが追加されました。
追加されたキャラクターでデビューを希望される方は、オーディションサイトのエントリーフォームにて、「キャラありオーディション」を選択された場合にお選びいただけます。
VTuber事務所「ハコネクト」の運営で培ったノウハウを生かし、皆様の活動サポートを行います。
Vライバー事業では未熟な私たちですが、夢を目指してステップアップしたい方をサポートいたします！
「キャラなしオーディション」も変わらず実施しておりますので、興味のある方はぜひご応募いただければと思います。
・追加キャラクター ご担当者イラストレータ様
もも寝子 様
Xアカウント：https://x.com/Momone_cco
DIRU 様
Xアカウント：https://x.com/DIRUotaku
きのかずみ 様
Xアカウント：https://x.com/knokzm
・選考の流れ・1次選考
オーディションサイトにあるエントリーフォームへのご回答
※審査通過の方のみ、書類受付から1ヶ月以内にご連絡差し上げます。
・2次選考
課題による実技審査（必要に応じて複数課題を提出いただく場合もございます。）
※合否については、審査日より1ヶ月以内にご連絡いたします。
・最終選考
WEB（オンライン）での面接
・合格
デビュー決定！！
※合否については、最終審査日より1ヶ月以内にご連絡いたします。
・Lilyette公式
・Lilyetteオーディションサイト：https://lilyette.net/audition/
・Lilyette公式X：https://x.com/Lilyette_info
■「IRIAM」とは
イラスト1枚から誰でも簡単にバーチャルライバーとして配信活動ができる次世代の配信アプリとして、若年層を中心に高い支持を集めています。
これまでYouTubeを主軸にVTuber事業を展開してきた当社にとって、今回の取り組みは、より多様なタレントの活躍機会を作り、可能性を広げる新たなステップとなります。
■VTuber事務所「ハコネクト」とは
2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・ハコネクト公式サイト：https://haconect.com/
・ハコネクト公式X：https://x.com/haconect
・ハコネクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
「ハコネクト」では秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円