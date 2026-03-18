流れるコメントと一緒に楽しめる！ 縦型ショート動画機能「ニコニコショート」 4/15、「ニコニコ動画」アプリで提供開始

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、動画投稿・共有サービス「ニコニコ動画」のアプリ（iOS・Android）で、縦型ショート動画を楽しめる新機能「ニコニコショート」を、4月15日（水）より提供開始します。

また、本機能のリリースを記念して、総勢190名にAmazonギフトカードが当たる「投稿＆ニコる W応援キャンペーン」を、4月15日（水）から5月15日（金）まで開催します。

「ニコニコショート」は、スワイプ操作で好みに合った縦型ショート動画を次々と視聴でき、より気軽に「ニコニコ動画」を楽しめる機能です。流れるコメントやコメントへのリアクション機能「ニコる」も使用でき、視聴者同士のコミュニケーションが盛り上がるニコニコならではの一体感のある視聴体験を提供します。投稿者は、再生画面内に別動画へのリンクを設定できる「ピン留め動画機能」により、視聴者を切り抜き元の動画へシームレスに誘導できます。投稿方法は従来と変わらず、特別な操作や設定は不要です。3分以内で、正方形または縦長の動画は、自動的に「ショート」に分類されます（2026年4月15日のリリース以降投稿のものから適用。予約投稿は対象外）。また、「ニコニコショート」は、通常の動画とは別の専用プレーヤーで再生されます。なお、PC版はリリース時点では通常の動画プレーヤーで再生され、ショート専用プレーヤーは2026年6月頃の提供を予定しています。

本機能のリリースを記念して、4月15日（水）より、投稿者90名にAmazonギフトカード 10,000円分が、視聴者100名にAmazonギフトカード 1,000円分が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。投稿者は、期間中にショート動画を1本以上投稿することで、視聴者はショート動画にコメントし、そのコメントが他のユーザーから1「ニコる」以上を獲得することで自動的にエントリーされます。投稿者・視聴者の両方の条件を満たした場合は重複エントリーが可能で、それぞれ上限5口まで応募できます。

┃「投稿＆ニコる W応援キャンペーン」概要

・応募期間：2026年4月15日（水）～5月15日（金）23:59

・応募条件：

１.投稿者

キャンペーン期間中にショート動画を1本以上投稿する

投稿を継続した週数に応じて応募口数が増えます

（上限：1アカウント5口まで）

1週目：4月15日（水）～4月19日（日）

2週目：4月20日（月）～4月26日（日）

3週目：4月27日（月）～5月3日（日・祝）

4週目：5月4日（月・祝）～5月10日（日）

5週目：5月11日（月）～5月15日（金）

※応募口数は、キャンペーン終了時点での投稿状況をもとに判定します。

２.視聴者

キャンペーン期間中にショート動画にコメントを投稿し、そのコメントが他のユーザーから「ニコる」1件以上を獲得する

1ニコる以上のコメント1件につき1口（上限：1アカウント5口まで）

※ニコるをした後に削除した場合でも、ニコるの数は減算されません。

・賞品：

投稿者：Amazonギフトカード 10,000円分（90名）

視聴者：Amazonギフトカード 1,000円分（100名）

・キャンペーン詳細ページ：https://blog.nicovideo.jp/niconews/269887.html

┃関連URL

・「ニコニコショート」詳細ページ：https://blog.nicovideo.jp/niconews/270458.html

・ニコニコ：https://www.nicovideo.jp/