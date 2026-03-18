日本最大級のキャンパスミスコン「CampusAward 2026」グランプリに輝いたのは野月まひるさん！

株式会社DONUTS写真左より:グランプリ・野月まひるさん、実熊瑠琉さん

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、全国の専門学校・短期大学(短大)・大学・大学院に在籍する女性を対象とした日本最大級のキャンパスミスコン「CampusAward 2026」のグランドフィナーレとなる授賞式を、2026年3月18日(水)に時事通信ホール(東京都中央区)にて開催いたしました。

「CampusAward」は、2020年の初開催から今回で6回目を迎える全国の専門学校・短期大学(短大)・大学・大学院に在籍する女性を対象とした日本最大級のキャンパスミスコンです。メインプロデュースに日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を迎え、行動次第で誰もが有名になれる可能性があるこの時代に、夢を叶えるためのチャンスを与えたいという想いから誕生しました。

約半年間に渡る選考期間を経て、グランプリには野月まひるさんが選ばれました。

授賞式には「CampusAward 2026」公式アンバサダーでもあるインフルエンサー・モデルの実熊瑠琉さんがプレゼンターとして登場。さらに、MCを務めた森山未唯さんをはじめ、後輩たちを応援するため歴代「CampusAward」ファイナリスト9名も会場に駆けつけました。また会場の様子は、株式会社DONUTSが開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」にて生配信され、全国各地からリアルタイムでコメントが寄せられるなど大きな盛り上がりを見せました。

ウェディングドレスに身を包んだ7名のファイナリストがステージに登場すると、会場の空気は一気に華やぎ、観客席から温かな拍手が送られました。そして、受賞者発表を前に、これまでの挑戦への思いや将来の夢、支えてくれた家族や友人への感謝の気持ちを書いた手紙を一人ひとりが読み上げました。

栄えあるグランプリに輝いたのは野月まひるさん！名前が発表されると、大粒の涙を流しながらゆっくりとステージ中央へと進み、ガウンとティアラ、トロフィーや特典の目録を受け取りました。グランプリには賞金100万円のほか、「GirlsAward」のランウェイ出演権や女性ファッション誌『Ray』への掲載などの特典が贈られました。

野月まひるさんは「去年「CampusAward」に参加して準グランプリだったことがすごく悔しかったので、今回はリベンジの気持ちで参加しました。だからこそ苦しいことや辛いことも多かったのですが、いろいろな方々にたくさん支えていただき、掴み取れたグランプリなので、本当に頑張って良かったなと思います。ここまで応援してくれたみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。グランプリとったぞー！」と受賞の喜びを語りました。

グランプリ・野月まひるさん

また、準グランプリは松井ひなさんが受賞し、実熊瑠琉さんからトロフィーと目録が贈られました。

準グランプリ・松井ひなさん

実熊瑠琉さんは「一人ひとりの想いだったり、今日までのみなさんの努力が伝わってきて感動しました。本当にお疲れ様でした。そしておめでとうございます。」とファイナリストを労い、温かなエールを送りました。会場は拍手と笑顔に包まれ、晴れやかな空気のまま授賞式は幕を下ろしました。

■受賞者一覧

【グランプリ】 野月まひるさん

【準グランプリ】 松井ひなさん

【ミクチャ賞】 野月まひるさん

【GirlsAward賞】 新倉れなさん

【Ray賞】 一条佳華さん、波多江優月さん

【meilly chiffon賞】 松井ひなさん

【meilly lunar賞】 野月まひるさん

【meilly meltin賞】 新倉れなさん

【シーオーメディカル賞】 一条佳華さん、松井ひなさん

【CHABAA賞】 成瀬知華さん

【ネクストモデル・アクトレス賞】 波多江優月さん、三浦怜華さん

【SPOSA BLANCA賞】 松井ひなさん

【DiALY賞】 野月まひるさん、新倉れなさん

■「CampusAward 2026」授賞式 概要

・日時

2026年3月18日(水) 15:00～16:00

・会場

時事通信ホール (東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル2階)

・出演者(敬称略)

【プレゼンター/公式アンバサダー】 実熊瑠琉

【MC】 森山未唯

【ファイナリスト】一条佳華、成瀬知華、新倉れな、野月まひる、波多江優月、松井ひな、三浦怜華(五十音順)

【過去ファイナリスト】加藤まりあ、彩葵、桜宮花蓮、芹沢ミユ、七瀬愛生、南波那美、山田杏、吉田葵(五十音順)

■「CampusAward」について

写真前列左より:森山未唯さん、グランプリ・野月まひるさん、準グランプリ・松井ひなさん、実熊瑠琉さん 写真後列:ほかファイナリスト5名

「CampusAward」は、2020年の初開催から今回で6回目を迎える全国の専門学校・短期大学(短大)・大学・大学院に在籍する女性を対象とした日本最大級のキャンパスミスコンです。メインプロデュースに日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を迎え、行動次第で誰もが有名になれる可能性があるこの時代に、夢を叶えるためのチャンスを与えたいという想いから誕生しました。

本オーディションでは「ミクチャ」によるライブ配信と動画投稿による審査、SNS審査、面接審査などを実施し、栄えあるグランプリを決定しました。今回のグランプリ賞金はなんと100万円！グランプリ受賞者には「GirlsAward」のランウェイ出演権や雑誌『Ray』掲載権などの特典も贈られました。また、選考期間中にも都内ビジョン8か所への掲載や雑誌『Zipper』への掲載など、多数の副賞・特典をご用意。さらに大手芸能プロダクションも多数参画していることから、参加者には芸能事務所への所属や芸能スクール・レッスンへの参加といったチャンスも提供されています。

《開催概要》

・主催

株式会社DONUTS

・制作

株式会社DONUTS、株式会社BACKS

公式サイト : https://campusaward.jp/

公式X : https://x.com/CampusAward

公式Instagram : https://www.instagram.com/campus_award_official/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@campusaward

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/5ns21yf

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/