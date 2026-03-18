DECO*27×山中拓也による『MILGRAM-ミルグラム-』、第三審・第四弾MusicVideoカズイ (CV: 竹内良太)による『カモフラージュ』を公開

株式会社arma bianca

2025年2月12日(水)より再始動したDECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』第三審。

本日、第三審囚人ミュージックビデオ 第四弾、囚人番号007カズイ (CV: 竹内良太)による『カモフラージュ』を公開しました。

動画リンク：https://youtu.be/oZVn3yKwLug

楽曲は『MILGRAM -ミルグラム-』サウンドプロデューサーであるDECO*27が作詞・作曲、数々の作品を共にしてきたTeddyLoidが編曲を担当しました。 ガットギターとレゲトンビートが融合したラテン・ダンスチューンに、行き場のない激情を纏ったカズイの歌声が重なる作品に仕上がっています。

また、MVでは『MILGRAM -ミルグラム-』企画全体のアートディレクションをはじめ、カズイ『Cat』や、ムウ『ペイン』を手がけたDMYMが、本作でもディレクターを担当しています。

カズイの表情や心情の変化と犯した罪に注目して、最後に『赦す』か『赦さない』か投票してみてください。

また本日、同曲のほか囚人達によるDECO*27楽曲のカバー、さらには山中拓也が脚本を書き下ろしたボイスドラマが収録されたEPも発売となりましたので、是非こちらもこの機会にお求めください。

■リリース情報

カズイ (CV: 竹内良太)『カモフラージュ』

発売日：2026年3月18日(水)

価格：2,000円(税込)

品番：ARMA-0014

仕様：1CD

トラックリスト：

01.カモフラージュ

02.カモフラージュ (Instrumental)

03.毒林檎 -カズイ Cover-

04.毒林檎 -カズイ Cover- (Instrumental)

05仮面の告白 -Voice Drama- カズイ (CV: 竹内良太) & エス (CV: 天海由梨奈)

【店舗別特典】

ミルグラム公式購買所：ジャケットスクエア缶バッジ

アニメイト：ジャケットブロマイド

amazon：メガジャケ

※無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

【購入サイト】

＜ミルグラム公式購買所＞

https://amnibus.com/products/detail/103626

＜アニメイト＞

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3335338/

＜amazon＞

https://amzn.asia/d/1Juaoyj

【発売・販売元】

株式会社arma bianca

■スタッフ情報

サウンドプロデューサー：DECO*27

作詞、作曲を手掛けるアーティスト/プロデューサー

ロックやエレクトロニックをベースにジャンルレスなミクスチャーサウンドとポップ＆キャッチーなメロディー。「愛」や「恋」といった万人が持つ感情を独特な言葉遊びで表現し、一聴しただけで思わず口ずさんでしまう歌詞が10代~20代の若い世代に圧倒的な支持を得ている。

2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始。これまで公開されたDECO*27の楽曲の関連動画を含む総再生回数は10億を超える。様々なアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップ・ソングなどを手がけるのと並行して、活動の原点であるVOCALOID楽曲を自身の最新作へ向けた布石として発表し続ける。

twitter : ＠DECO27

企画・原作・脚本：山中拓也

ゲーム・アニメの企画、脚本、プロデュースなどで活躍中のクリエイター。

学生時代は心理学を専攻し、心理士資格を取得。2016年には自身初の企画作品である『Caligula -カリギュラ-』を発売。現代病理をテーマにした独特の世界観とキャラ描写が支持を受け2018年春にアニメ化を果たした。

その他代表作はポニーキャニオンとの共作『うたごえはミルフィーユ』やアプリ・アイドリッシュセブンのイベントストーリー『ダンスマカブル』など。

twitter : ＠pug_maniac

製作：OTOIRO

DECO*27によって2018年に設立されたクリエイティブカンパニー。

「見えない“OTO”に、聴こえる“IRO”を。」をミッションに、楽曲制作はもちろんのこと、イラストレーション、アニメーション、CG、デザインなど様々な視点から捉えた音楽のパーツを取り扱っている。

HP：http://www.otoiro.co.jp/

twitter：＠OTOIRO_Inc

MILGRAM -ミルグラム- YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/c/MilgramOfficial

MILGRAM公式ホームページ：https://milgram.jp

MILGRAM公式Twitter：https://twitter.com/MILGRAM_info

MILGRAM公式ファンアプリ：https://c-rayon.com/milgram/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3階

お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

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