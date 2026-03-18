個人VTuber『汐空なみり』、POP UP SHOPが2026年4月1日(水)より、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年4月1日(水)から2026年4月月24日(金)までの期間限定で、個人VTuberの『汐空なみり』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。



今回のPOP UP SHOPでは、新規イラストを使用したグッズをはじめ、ファン必見の豪華ラインナップが勢揃いします。

そして店内では汐空なみりによる店内放送や、サイン入り等身大パネルの展示など、会場でしか味わえないコンテンツも登場予定です。

さらにPOP UP SHOP開催を記念し、ファン待望のオフライン2ショット撮影会を実施いたします。期間中、汐空なみりの商品をご購入いただいた方を対象に、イベント参加用の整理券を配布いたします。

4月1日はエイプリルフール。1日限定で■■■■■が降臨。SHIBUYA TSUTAYA IP書店でお待ちしております。

開催概要

【開催場所】

SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店

東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT

【開催時期】

2026年4月1日(水)～4月24日(金)

【営業時間】

10:00-21:00

グッズ情報

■等身アクリルスタンド 2,200円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】本体:W70×H140mm以内、台座:W50×H50mm以内

【素材】アクリル

■ミニキャラアクリルスタンド 各種1,320円(税込)

【種類】全4種

【サイズ】本体:約H80×W80mm以内、台座:W50×H50mm以内

【素材】アクリル

■トレーディング缶バッジ（ランダム5種） 550円(税込)

【種類】全5種／ランダム

【サイズ】約φ57mm

【素材】紙、ブリキ

■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム6種） 880円(税込)

【種類】全6種／ランダム

【サイズ】約H60×W60mm以内

【素材】アクリル



■A4クリアファイル 880円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約A4サイズ

【素材】 PP



■アクリルブロック 3,300円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約W148×H100×D20mm

【素材】 アクリル

■Tシャツ 4,400円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】L・XLサイズ

【素材】 綿

■デスクマット 4,400円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約W600×H300mm

【素材】ポリエステル、ゴム

■ティーカップ&ソーサー 4,950円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】本体サイズ：口径98mm×H61mm

ソーサー：158mmφ、H21mm

容量：180cc

【素材】 陶磁器

オフライン2ショット撮影会

【撮影会概要】

本イベントは、会場に設置された特設モニターにVTuber汐空なみりがリアルタイムで登場し、お客様と1対1で撮影を行うモニター越しの2ショット撮影会です。



【2ショット撮影会日程】

4月19日（日）14:00~



【参加方法】

１.抽選応募券の配布

配布期間：4月1日(水)～4月12日(日)

SHIBUYA TSUTAYA IP書店にて、汐空なみり関連グッズを1会計につき12,000円（税込）以上購入ごとに2ショット撮影会抽選応募券を1枚お渡しいたします。



２.参加者情報入力

入力期限：4月13日(月) 23:59まで

応募券に記載のQRコードより、期間内に参加者情報のエントリーを完了させてください。

※期限を過ぎた場合は無効となりますのでご注意ください。



３.当選者通知

当選通知日程：4月16日(木)中

厳正なる抽選の上、当選された方へメールにて当選通知をお送りいたします。



【場所】

SHIBUYA TSUTAYA 6F IP書店

住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT

※企画内容や日時は変更となる場合がございます。

※やむを得ない理由により中止となる可能性がございます。ご了承ください。

【注意事項】

１.撮影回数

当選通知1通（整理券1枚）につき、写真撮影は計2回（テスト1回、本番1回）となります。



２.使用機器

カメラアプリを起動した状態のスマートフォンをスタッフにお預けください。



３.撮影担当

撮影は運営スタッフが行います。自撮りや動画撮影、録音行為は禁止です。



４.確認と退出

撮影終了後は、その場で必ず写真を確認してください。保存不良等の不備がある場合は、退出前にスタッフへお申し出ください。退出後の撮り直しには応じかねます。



５.迷惑行為

スタッフ・出演者への不適切な発言、ポーズの強要、身を乗り出す等の危険な行為、過度な接触は固くお断りいたします。



６.誘導

混雑緩和のため、撮影後はスタッフの指示に従い速やかな退出にご協力をお願いいたします。



購入特典

■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入ごとに、ノベルティ「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼント！

・第1弾：2026年4月1日（水）～4月12日（日）

・第2弾：2026年4月13日（月）～4月24日（金）

【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『汐空なみり』全グッズ

※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。

関連情報

■アカウント情報：

汐空なみり

公式X：https://x.com/shiozora_namiri

YouTube：https://www.youtube.com/@Shiozora_Namiri

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp