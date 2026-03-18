二宮芽生主演！BUMPオリジナルショートドラマ『勝手に言わせとけ』2026年3月18日（水）19時より独占配信開始！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole 株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、BUMP オリジナルショートドラマ『勝手に言わせとけ』を2026年3月18日（水）19:00よりBUMP独占配信いたします。

本作は、ブラック企業とモラハラ夫に搾取され、身も心もボロボロになった35歳のシングルマザーが、かつて頂点を極めた「夜の街」に舞い戻り、理不尽な社会や女同士の熾烈な権力争いに立ち向かう下剋上エンターテインメントです。1話3分という凝縮された時間の中で、視聴者の怒りやモヤモヤを代弁するような爽快な展開と、現代社会の歪みを突きつける鋭い人間ドラマをお届けします。

■実力派女優陣が火花を散らす！ 夜の社交場で繰り広げられる、世代を超えた「女のプライド」の激突

主人公・新藤彩花を演じるのは、沖縄出身で情報番組やドラマ、映画、ナレーションなど幅広く活動し注目を集める二宮芽生。育児と労働に追われ輝きを失いかけた女性が、再び夜の世界で牙を剥くまでの葛藤と覚悟を、熱演します。

対する彩花の宿敵、絶対女王・中洲梨沙役には、子役時代からキャリアを積み、近年ではバラエティや雑誌モデルとしても圧倒的な支持を集める木村葉月を起用。若さと美貌を武器に彩花を執拗に追い詰める、冷徹かつ妖艶な悪役としての新境地に挑みます。

さらに、梨沙率いる派閥のメンバーとして、第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞した木下彩音が胡桃るみ役を、アイドル活動を経て女優として着実にキャリアを重ねる仲瀬みあらが朝陽ゆあ役を演じる。

実力派キャストが全身全霊で挑む、息をのむようなマウントバトルにご期待ください。

■主題歌

都会の夜の孤独と熱狂を歌う、YouToPureの「東京の夜は」が物語をエモーショナルに彩る

本作の主題歌には、多彩なクリエイティビティで注目を集めるアーティスト、YouToPureの「東京の夜は」が決定しました。作詞・作曲・編曲のすべてをYouToPure自身が手掛けた本楽曲は、華やかなネオンの裏側に潜む孤独や、それでもこの街で生きていくという強い意志を感じさせるミディアムナンバーです。

「東京の夜は」というタイトル通り、夜の街という戦場に再び身を投じる主人公・彩花の心情に寄り添い、ドラマの世界観をより一層深く、ドラマチックに盛り上げます。

【主題歌情報】

楽曲名：「東京の夜は」

アーティスト：YouToPure（作詞・作曲・編曲：YouToPure）

【YouToPure 公式リンク】

ホームページ：https://youtoopure.amebaownd.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/youtoopure

Instagram：https://www.instagram.com/youtoopure

YouTube：https://m.youtube.com/@youtoopure

■あらすじ

元歌舞伎町伝説のキャバ嬢・35歳シンママの彩花は、ブラック企業とモラハラ夫と子育てに追われる生活で、身も心もボロボロになっていた。そこへかつての戦友・麗香が現れ、「歌舞伎町に戻ってこないか」と彩花をスカウトする。1度は断った彩花だったが、理不尽な会社や夫の最愛の娘に対する愛情のなさに堪忍袋の尾が切れ、夜の世界へと電撃復帰！

そこで待っていたのは、若さと美貌で殴り合う女の戦場と、絶対女王・梨沙率いる派閥の粘着マウントだったー。

夜の町へ舞い戻った彩花は、果たしてこの戦場で勝てるのかー！？

■作品概要

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/132_1_50c996677d2fc2c57f2d63f8b3aff486.jpg?v=202603190951 ]

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

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■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home