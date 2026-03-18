Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロンが「FM802 Rockin’Radio!」に出演決定！

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株式会社　FM802


FM802が2013年から毎年開催し、今が“旬”のアーティストが大集結する、「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」。今年も開催が決定！現在放送中のFM802『EVENING TAP』内で出演者が発表になりました！Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロンの5組が大阪城野音に集まります！




昨年はイベントの日が関西の梅雨明けにあたり、晴天の下お届けした「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」。今年も今、あなたに見てほしい、注目のアーティストが夏目前の野音に大集結！大阪城音楽堂でアツい音楽との出会いをお届けします。お楽しみに！




チケットは3月18日(水)現在放送中のFM802『EVENING TAP』から受付スタート。今年はお得な学割もご用意しました。学割は予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ぜひお早めにご応募ください。




【イベント情報】


FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-


日程：2026年6月27日(土)


時間：11:30開場／12:30開演


会場：大阪城音楽堂


出演：Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン


ＭＣ：田中乃絵・板東さえか（FM802 DJ）


料金：【一般】\6,000 ／【学割】\4,500


主催：FM802


企画・制作：FM802／GREENS


お問い合わせ： FM802リスナーセンター（平日12:00-18:00）／GREENS 06-6882-1224（平日12:00～18:00）


イベントHP：https://funky802.com/rockin/


※学割チケットは小学校、中学校、高校、専門学校、高等専門学校、大学、大学院在校生が対象です。


※イベント当日時点での在学が証明出来るものをご持参下さい（証明出来るものがない場合は差額を払って頂く場合もございます。）


※学割チケットは数量限定です。ご了承ください。




【チケット番組先行受付】


FM802番組でのチケット受付は、【Sコード】を使った受付となります。
該当番組内で「Sコード」（応募に必要な簡単なキーワード）が発表されるので、聴いた「Sコード」をFM802公式HPもしくは、RADIPASSアプリにある「Sコード欄」に入力してください。




Sコードの発表番組
3/18(水) 18:00-21:00　　『EVENING TAP』
3/21(土) 07:00-12:00　　『SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-』
3/24(火) 11:00-14:00　　『UPBEAT!』




オフィシャル先行受付 3/26(木)15:00～


チケット一般発売：4/25（土）10:00～