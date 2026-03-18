Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロンが「FM802 Rockin’Radio!」に出演決定！
FM802が2013年から毎年開催し、今が“旬”のアーティストが大集結する、「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」。今年も開催が決定！現在放送中のFM802『EVENING TAP』内で出演者が発表になりました！Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロンの5組が大阪城野音に集まります！
昨年はイベントの日が関西の梅雨明けにあたり、晴天の下お届けした「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」。今年も今、あなたに見てほしい、注目のアーティストが夏目前の野音に大集結！大阪城音楽堂でアツい音楽との出会いをお届けします。お楽しみに！
チケットは3月18日(水)現在放送中のFM802『EVENING TAP』から受付スタート。今年はお得な学割もご用意しました。学割は予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ぜひお早めにご応募ください。
【イベント情報】
FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-
日程：2026年6月27日(土)
時間：11:30開場／12:30開演
会場：大阪城音楽堂
出演：Ayumu Imazu／ハク。／名誉伝説／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン
ＭＣ：田中乃絵・板東さえか（FM802 DJ）
料金：【一般】\6,000 ／【学割】\4,500
主催：FM802
企画・制作：FM802／GREENS
お問い合わせ： FM802リスナーセンター（平日12:00-18:00）／GREENS 06-6882-1224（平日12:00～18:00）
イベントHP：https://funky802.com/rockin/
※学割チケットは小学校、中学校、高校、専門学校、高等専門学校、大学、大学院在校生が対象です。
※イベント当日時点での在学が証明出来るものをご持参下さい（証明出来るものがない場合は差額を払って頂く場合もございます。）
※学割チケットは数量限定です。ご了承ください。
【チケット番組先行受付】
FM802番組でのチケット受付は、【Sコード】を使った受付となります。
該当番組内で「Sコード」（応募に必要な簡単なキーワード）が発表されるので、聴いた「Sコード」をFM802公式HPもしくは、RADIPASSアプリにある「Sコード欄」に入力してください。
Sコードの発表番組
3/18(水) 18:00-21:00 『EVENING TAP』
3/21(土) 07:00-12:00 『SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-』
3/24(火) 11:00-14:00 『UPBEAT!』
オフィシャル先行受付 3/26(木)15:00～
チケット一般発売：4/25（土）10:00～