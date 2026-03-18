こびりつかず極上の焼き上がり！いつもの料理がワンランク上にアーネストパン プレミアム シリーズ 新発売

アーネスト株式会社

家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、当社フライパンのフラグシップとなる「アーネストパン プレミアム 」シリーズ全4サイズ（ワインレッド／ブラック）を2026年3月19日に生協・通販・自社公式ECサイトなどで発売します。

鉄フライパンで美味しく料理したいけれど、重いしお手入れが面倒でうまく使いこなせなかった…。そんな経験お持ちじゃないでしょうか?

「料理の楽しさを全ての人に」という想いから生まれた本製品は、手軽に食材本来の美味しさを引き出し、快適な料理を可能にします。焦げ付きなどのストレスから開放し、毎日のお料理の時間を“ワンランク上”に引き上げることで豊かな暮らしを実現します。

■ 驚きのこびりつきにくさを実現。毎日の料理をもっと快適に

不快な調理中の「こびりつき」

誰もが感じる日常のストレスを解消するため、アーネスト独自の「ダイヤモンドエンボス」をさらに進化させました。

新たに施した「ファインスクラッチ加工」により、食材自体がもつ油分を最大限に活かし、少ない油でもこびりつきにくくヘルシーに調理できます。毎日のお料理を快適にするこだわりの形状です。

■ 200万回の耐摩耗試験をクリアした高い耐久性

創業以来こだわってきた「PFOA・PFOS 不使用」はそのままに、ダイヤモンド粒子を配合した新開発の「ファインダイヤモンドコーティング PLUS」は、200 万回の耐磨耗試験をクリア。高い耐久性を誇ります。食材がこびりつきにくく、お手入れも簡単で、毎日の料理でも安心してお使いいただけます。

■食材の魅力を引き出す「蓄熱性」と「熱伝導性」

アルミダイキャスト製法を採用することで蓄熱性を高める「肉厚な底面」を実現しました。

熱伝導性に優れるアルミニウム合金を使用し、さらに外側底面には蓄熱性が高い「鉄」を超高温で均一に一体化させる「鉄溶射加工」を施しています。このこだわりの構造により、食材を入れてもフライパンの温度が下がりにくく、お肉の旨みをしっかり閉じ込め、野菜炒めもシャキッと仕上げます。

その優れた熱伝導性と蓄熱性を活かし、解凍プレートとしても使用可能です。

200g のステーキ肉を約 1時間で解凍でき、解凍後はそのままフライパンとして調理できるので、洗い物を減らし、時短につながります。

■優れた熱効率が調理の質をあげる

深型タイプは、優れた熱伝導性により短時間でお湯が沸き、揚げ物もカラッと。ご飯を炊いても格別です。焼く・炒めるだけでなく、煮込む・茹でる・揚げる・炊く・蒸すといったあらゆる調理で性能を発揮します。

さらに、注ぎ口を備えているため、汁物や油を注ぎやすいのも嬉しいポイントです。少ない力で扱えるショートハンドルを採用するなど、扱いやすさにもこだわりました。

■カラーバリエーション

■製品概要

▲ワインレッド▲ブラック

・アーネストパンプレミアム20cm

販売価格：8,250円（税込）

サイズ(約)：全長38.5×幅21×高さ8.5cm

深さ4.5cm

重量（約）：540g

満水容量：1.5L

・アーネストパンプレミアム20cm深型

販売価格：8,800円（税込）

サイズ(約)：全長38.5×幅21×高さ10.5cm

深さ7cm

重量（約）：560g

満水容量：2L

・アーネストパンプレミアム24cm深型

販売価格：9,460円（税込）

サイズ(約)：全長43×幅25×高さ12cm

深さ8cm

重量（約）：860g

満水容量：3.5L

・アーネストパンプレミアム26cm

販売価格：9,460円（税込）

サイズ(約)：全長45×幅27×高さ9cm

深さ5cm

重量（約）：850g

満水容量：2.7L

■シリーズ共通

材質：本体/アルミニウム合金 外側底面/鉄溶射加工 ハンドル/フェノール樹脂

表面加工：ふっ素樹脂塗膜加工

原産国：韓国

【使用可能熱源】

ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター・ラジエントヒーター・IH 200v（電磁調理器）

【アーネスト株式会社について】

モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。

自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。

会社名：アーネスト株式会社

所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858

企業ホームページ:https://www.ar-nest.co.jp/

【協力可能内容について】

・モニター品の貸し出し

・商品画像データの貸し出し

・取材対応（オンライン、オフライン問わず）

→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

アーネスト株式会社 広報担当

mail：media@ar-nest.co.jp