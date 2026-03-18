こびりつかず極上の焼き上がり！いつもの料理がワンランク上にアーネストパン プレミアム シリーズ 新発売
家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、当社フライパンのフラグシップとなる「アーネストパン プレミアム 」シリーズ全4サイズ（ワインレッド／ブラック）を2026年3月19日に生協・通販・自社公式ECサイトなどで発売します。
鉄フライパンで美味しく料理したいけれど、重いしお手入れが面倒でうまく使いこなせなかった…。そんな経験お持ちじゃないでしょうか?
「料理の楽しさを全ての人に」という想いから生まれた本製品は、手軽に食材本来の美味しさを引き出し、快適な料理を可能にします。焦げ付きなどのストレスから開放し、毎日のお料理の時間を“ワンランク上”に引き上げることで豊かな暮らしを実現します。
■ 驚きのこびりつきにくさを実現。毎日の料理をもっと快適に
不快な調理中の「こびりつき」
誰もが感じる日常のストレスを解消するため、アーネスト独自の「ダイヤモンドエンボス」をさらに進化させました。
新たに施した「ファインスクラッチ加工」により、食材自体がもつ油分を最大限に活かし、少ない油でもこびりつきにくくヘルシーに調理できます。毎日のお料理を快適にするこだわりの形状です。
■ 200万回の耐摩耗試験をクリアした高い耐久性
創業以来こだわってきた「PFOA・PFOS 不使用」はそのままに、ダイヤモンド粒子を配合した新開発の「ファインダイヤモンドコーティング PLUS」は、200 万回の耐磨耗試験をクリア。高い耐久性を誇ります。食材がこびりつきにくく、お手入れも簡単で、毎日の料理でも安心してお使いいただけます。
■食材の魅力を引き出す「蓄熱性」と「熱伝導性」
アルミダイキャスト製法を採用することで蓄熱性を高める「肉厚な底面」を実現しました。
熱伝導性に優れるアルミニウム合金を使用し、さらに外側底面には蓄熱性が高い「鉄」を超高温で均一に一体化させる「鉄溶射加工」を施しています。このこだわりの構造により、食材を入れてもフライパンの温度が下がりにくく、お肉の旨みをしっかり閉じ込め、野菜炒めもシャキッと仕上げます。
その優れた熱伝導性と蓄熱性を活かし、解凍プレートとしても使用可能です。
200g のステーキ肉を約 1時間で解凍でき、解凍後はそのままフライパンとして調理できるので、洗い物を減らし、時短につながります。
■優れた熱効率が調理の質をあげる
深型タイプは、優れた熱伝導性により短時間でお湯が沸き、揚げ物もカラッと。ご飯を炊いても格別です。焼く・炒めるだけでなく、煮込む・茹でる・揚げる・炊く・蒸すといったあらゆる調理で性能を発揮します。
さらに、注ぎ口を備えているため、汁物や油を注ぎやすいのも嬉しいポイントです。少ない力で扱えるショートハンドルを採用するなど、扱いやすさにもこだわりました。
■カラーバリエーション
▲ワインレッド
▲ブラック
■製品概要
・アーネストパンプレミアム20cm
販売価格：8,250円（税込）
サイズ(約)：全長38.5×幅21×高さ8.5cm
深さ4.5cm
重量（約）：540g
満水容量：1.5L
・アーネストパンプレミアム20cm深型
販売価格：8,800円（税込）
サイズ(約)：全長38.5×幅21×高さ10.5cm
深さ7cm
重量（約）：560g
満水容量：2L
・アーネストパンプレミアム24cm深型
販売価格：9,460円（税込）
サイズ(約)：全長43×幅25×高さ12cm
深さ8cm
重量（約）：860g
満水容量：3.5L
・アーネストパンプレミアム26cm
販売価格：9,460円（税込）
サイズ(約)：全長45×幅27×高さ9cm
深さ5cm
重量（約）：850g
満水容量：2.7L
■シリーズ共通
材質：本体/アルミニウム合金 外側底面/鉄溶射加工 ハンドル/フェノール樹脂
表面加工：ふっ素樹脂塗膜加工
原産国：韓国
【使用可能熱源】
ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター・ラジエントヒーター・IH 200v（電磁調理器）
【アーネスト株式会社について】
モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。
自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。
会社名：アーネスト株式会社
所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858
企業ホームページ:https://www.ar-nest.co.jp/
【協力可能内容について】
・モニター品の貸し出し
・商品画像データの貸し出し
・取材対応（オンライン、オフライン問わず）
→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
アーネスト株式会社 広報担当
mail：media@ar-nest.co.jp