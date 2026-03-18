interfm【4月 新番組情報】　LDH JAPAN所属 PSYCHIC FEVER初の地上波ラジオレギュラー番組『PSYCHIC FEVER No Border Boundaries』

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2026年4月からLDH JAPAN所属PSYCHIC FEVERのJIMMYとWEESAが番組DJを担当する『PSYCHIC FEVER No Border Boundaries』の地上波番組放送（毎週木曜22:00‐22:30）と共に、番組メンバーシップポッドキャストの配信をスタートいたします。

PSYCHIC FEVERは、LDH JAPANに所属する世界に類を見ない日本のアーティスト集団“EXILE TRIBE”から7番目のグループとして2022年7月にデビューしたKOKORO, WEESA, TSURUGI, RYOGA, REN, JIMMY, RYUSHINの7人組ボーイズグループ。

2025年2月にはアメリカ6都市にて「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」を開催し、大成功を収めたほか、同2月にはワーナーミュージック・グループとのグローバル契約を締結し、音楽レーベル「10K Projects」への移籍を発表。3月には世界最大級のアメリカの音楽見本市SXSW 2025に出演し、活動の幅を広げている彼らの世界への挑戦は、さらに加速しています。

今回、初の地上波レギュラー番組となるこの番組では、メンバーからJIMMY、WEESAが番組DJとしてレギュラー出演。番組タイトルには2人のアイデアを取り入れ、ロゴはWEESAのデザインとなっています。今回の番組への強い思い入れと高い意気込みで、番組の構想を一からスタッフと共に立てています。

グループの楽曲はもちろん、放送時間帯に相応しい楽曲、2人のセレクトによる音楽を新旧・洋楽邦楽問わずにオンエア。ラジオというメディアの特性を十二分に活かした音楽番組になりそうです。

また、番組メンバーシップポッドキャストでは、前半パートを地上波で放送した内容を無料でお届けし、後半パートは会員限定のオリジナル番組『No Border Boundaries SIDE-B』として、放送後22:30から番組メンバーシップサイトにて配信します。更に番組メンバーシップ会員向けにオフショット写真や台本データなど限定コンテンツを送付予定。PSYCHIC FEVER、そしてJIMMYとWEESAへの応援、楽曲リクエストなど、沢山のメールをお待ちしています。

■番組概要（地上波）

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/

タイトル：『PSYCHIC FEVER No Border Boundaries』

DJs：JIMMY、WEESA（PSYCHIC FEVER）

放送日時：毎週水曜日22:00～22:30（30分番組）※初回放送は４月1日（水）22:00～

放送形態：録音番組

番組メール：psychicfever@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#PSYCHICFEVER_NBB

■番組メンバーシップポッドキャスト概要

番組サイト：https://psychicfever.bitfan.id/ ※サイト公開日は4月1日（水）正午

配信日時：毎週水曜日22:30～ ※初回配信は4月1日（水）22:30～

配信内容：前半パート（地上波OAアーカイブ無料）※楽曲はカットされます

後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

■番組メンバーシッププラン内容

〇番組メンバーシップ料金

・通常プラン会員（月額）：550円（税込）

・スペシャルプラン会員（月額）：1,650円（税込）

〇番組メンバーシップ会員特典（通常・スペシャルプラン共通特典）

１. 番組アーカイブ聴き放題

２. 会員限定パート（No Border Boundaries SIDE-B）の聴取

３. 映像ありの生配信番組（不定期）の会員限定パートの視聴

４. 番組公開収録イベント（不定期）への応募（先行抽選）

└1次先行：スペシャルプラン会員

└2次先行：通常プラン会員

〇スペシャルプラン限定特典（毎月）

１. メンバー手書きメッセージ付き写真ポストカードの送付(データ)

２. 収録時のメンバーのオフショット写真（データ）の送付

３. 収録時のメンバーの書き込み台本の送付（PDFデータ）

★スペシャルプラン限定早期入会特典

・2人のサイン（プリント）入り番組ロゴステッカー

└番組開始２ヶ月以内の入会対象（6月末日までにスペシャルプランに入会）

■DJs

JIMMY（ジミー）

PSYCHIC FEVERのラッパー。2000年2月26日愛知県生まれ、ナイジェリアと日本のルーツを持つグループの音楽制作（ビートメイク）も手掛ける中心メンバー。クールなルックスと低音ボイスのラップを武器に、ダンス・ラップ・作詞までこなすマルチな才能でグループを牽引している。WEESAとのユニット楽曲リリースや、楽曲制作への積極的な参加を通じて、等身大で力強いパフォーマンスを披露し、グローバルな活躍を見せている。

WEESA（イーサ）

PSYCHIC FEVERのボーカル、WEESA（イーサ）は、2004年2月26日愛知県生まれ、モロッコと韓国のルーツを持つ187cmのグループ最年少メンバー。圧巻のスタイルと高い歌唱力でグローバルアーティストを目指し、JIMMYとのユニット楽曲リリースや、個人でのカバー歌唱などでエモーショナルな歌声を披露している。

■Artist

PSYCHIC FEVER（サイキック フィーバー）

PSYCHIC FEVERは、LDH JAPANに所属する世界に類を見ない日本のアーティスト集団“EXILE TRIBE”から7番目のグループとして2022年7月にデビューしたKOKORO, WEESA, TSURUGI, RYOGA, REN, JIMMY, RYUSHINの7人組ボーイズグループ。

7人それぞれの個性が魅力となりダンス、ヴォーカル、ラップによるパフォーマンスが化学反応を起こすことからPSYCHIC FEVERと名付けられた（ファンネームはForEVER）。“IGNITE OUR DREAMS”をパーパスとして掲げるPSYCHIC FEVERのパフォーマンスは、見る者に夢に勇気を与え、その心に火をつける存在となっている。

グローバルでの活躍を目指し2022年のデビュー時から日本をはじめ、アジアを中心に活動。特に2024年1月リリースの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は国内外で大きな話題を集め、TikTokでの総再生回数が2.7億回を突破。さらにSpotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてタイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、韓国などアジア9つの国と地域でもチャートイン、アメリカでもバイラル・ヒットとなるなど世界各国から注目を集めた。

2025年2月にはアメリカ6都市にて「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」を開催し、大成功を収めたほか、同2月にはワーナーミュージック・グループとのグローバル契約を締結し、音楽レーベル「10K Projects」への移籍を発表したPSYCHIC FEVER。3月には世界最大級のアメリカの音楽見本市SXSW 2025に出演し、活動の幅を広げている彼らの世界への挑戦は、今後さらに加速していく。

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