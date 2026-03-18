「Wi-Fiの比較サイト・ランキングサイト」を比較。本当に一番お得にWi-Fiを申込むための正直比較サイト「WiFiメディア総研」をリリース

合同会社つなげる

昨今、Wi-Fiのランキング・比較サイトが増えてきており、お得なWi-Fiを探しやすくなりました。

しかし、その一方で「サイトごとにランキングが違う」「特典が違う」など、本当にお得なお申込窓口がわからなくなってきました。

そういった悩みを解決するため、「合同会社つなげる」からWi-Fiの比較サイトをまとめて比較し、一定の基準にそろえた場合に一番お得なお申込み窓口がどこか一目でわかる「WiFiメディア総研」がリリースしました。

◆「WiFiメディア総研」の特徴各社比較サイトのランキング一覧

WiFiメディア総研では、各サイトのランキング1～3位に掲載されているWi-Fiが一目でわかるように一覧化されており、どこのWi-Fiが1位とされているのかがわかりやすくなっています。

最もお得な窓口が明確に

10社以上のWi-Fi比較サイトを初期費用・月額・キャッシュバックなどの観点から自社の統一基準でどこが一番実質的にお得で安くなるのか明確にしています。

WiFiメディア総研 WEBサイト：https://www.wifimedia-souken.jp/(https://www.wifimedia-souken.jp/)

◆「合同会社つなげる」について

「合同会社つなげる(https://tunageru.co.jp/)」はデータやAI機能を最大限活用した高性能のデジタルマーケティングをコストパフォーマンスにこだわり、広告運用から、LP／Webサイト制作、CRM、ECなど、マーケティング領域全般をを内製化し、ワンストップで提供しています。「クライアントと顧客」「プロダクトと顧客」その価値となる結節点を構築、「つなげる」を信念として運営している。