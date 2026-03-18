E-COMEGROUPより、30年以上の歴史を持つ国民的人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』の「さがらポーチ」や Tシャツ等の新作コレクションが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、国民的人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』のデザインを施した、ポーチやアパレルアイテムを5月下旬より順次発売いたします。

本コレクションは、ゲームでお馴染みの「パワプロくん」の躍動感あふれるビジュアルをメインに採用。ソフトは累計2,630万本以上、スマホアプリ版は5,300万ダウンロードを突破するなど、非常に高い人気を誇ります！もこもことした質感が人気の「さがらポーチ」をはじめ、デイリーに活躍する「Tシャツ」や「メッシュキャップ」など、多彩なラインナップを展開いたします。ポーチは、ネイビーとエンジのベースカラーに力強いバッティング・投球シーンの刺繍が映える高級感のある仕上がりに。Tシャツやキャップは、ストリートスタイルにも馴染むブラックやホワイトを基調とし、世代を超えて愛されるパワプロの世界観を表現しました。ゲームのワクワク感を日常でも楽しめる『パワフルプロ野球』コレクションを、ぜひチェックしてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■ピグメントTシャツ

\4,290（tax included）

■さがらポーチ

\2,750（tax included）

■キャップ

\3,190（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/