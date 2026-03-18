30周年のナンジャタウンを人気キャストが遊び尽くす！新バラエティ『キズナン！』2週連続放送決定！第1週はユーキ（超特急）×佐藤流司×仲村宗悟×高野正成（きしたかの）

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、今年30周年を迎える池袋の屋内型テーマパーク「NAMJATOWN（ナンジャタウン）」を舞台に、豪華出演者たちが様々なアトラクションに挑戦しながら絆を深めていくバラエティ番組『キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～』を2026年3月21日（土）21時00分より2週連続で放送いたします。

『キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～』は、ジャンルや活動の場が異なる出演者たちがチームに分かれ、ナンジャタウンを舞台に様々なミッションに挑戦し「絆」を深めていく、新しい体験型バラエティ。施設内のアトラクションやスポットを使った“陣取りゲーム”形式で対決しながら、ナンジャタウンの魅力を存分に紹介していきます。

第1週目の出演者は、今勢いに乗る9人組グループ・超特急のユーキ、俳優として舞台やドラマ・映画で活躍する佐藤流司、声優・アーティストとして人気を集める仲村宗悟、そしてお笑いコンビ・きしたかのの高野正成の4人。

個性豊かなメンバーが、ナンジャタウンを舞台に全力でゲームに挑みます。今回のロケでは、オープン前のナンジャタウンを特別に使用し、園内を舞台にした陣取りゲームを実施。ユーキ＆佐藤、仲村＆高野のペアに分かれ、弓を使ったアクティビティや、園内に隠れた猫を探すミッション、個室型立体音響お化け屋敷で絶叫回数を競うチャレンジなど、ナンジャタウンのコンテンツを使った番組オリジナルの多彩なゲームが続々登場します。

さらに、園内を歩くナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」「ナジャミー」と写真を撮ることで相手チームの陣地を倍ゲットできるなど、予測不能の展開に出演者たちも大盛り上がり！番組後半では、人気アトラクションを使ったスペシャルミッションも登場。勝敗によっては罰ゲームも待ち受け、ここでしか見られない出演者たちの意外な一面が飛び出します。

また、第2週目にはキャストを一新し、別メンバーによる新たな対決をお届け予定。ナンジャタウンの魅力とともに、出演者たちが全力で遊び尽くす姿をぜひお楽しみください。

■場面写真＆予告映像が到着

【15秒番宣映像】

https://s.mxtv.jp/redirect/kizunam-yt20260318/

■出演者からコメントが到着！

◆ユーキ（超特急）

童心にかえったような気持ちにもなったし、めちゃくちゃ楽しかったです！

（同じチームの）佐藤流司くんには僕がドジっ子なのもバレたし、今回遊んだアトラクションでも全部リードしてくれました。

佐藤くんのメンタルが最強だったので、そこにも注目してほしいです！

◆佐藤流司

久しぶりに体を使いながら童心にかえったような感じで楽しめて、非常に面白かったです。

結果はまだ言えないのですが、圧勝だったなっていう自信があります！（笑）

お楽しみに！

◆仲村宗悟

ナンジャタウンは、肩が強い人が有利です（笑）肩を鍛えてる人は圧勝できるんでぜひ来てほしいのと、本当に子供から大人まで楽しめる施設だなと思うし、アトラクションだけじゃなくてご飯も美味しかったです！またプライベートでも来たいと思います。番組では「光」の部分はもちろん、「闇」の部分もしっかりあるのでぜひオンエアで確かめてほしいです。

◆高野正成（きしたかの）

皆で遊んでいるような感覚で巡れたのがめちゃくちゃ楽しかったのですが、とあるゲームで仲村さんとの相性が良くないことがわかって、それがショックでした（笑）とはいえロケが進むにつれて皆どんどん仲良くなっていったので、番組冒頭とエンディングでの雰囲気の違いにも注目してほしいです！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】キズナン！～ナンジャタウンを遊び尽くせ～

【放送日時】第1回：2026年3月21日（土）21:00～21:30

第2回：2026年3月28日（土）21:00～21:30

【 配信 】TVer・YouTube（TOKYO MX公式）で無料見逃し配信

【 出演 】第1回：ユーキ（超特急） 佐藤流司 仲村宗悟 高野正成（きしたかの）

ナレーション：佐々木未来

第2回：後日情報解禁

【 番組HP 】https://s.mxtv.jp/variety/kizunam/

【番組SNS】https://x.com/mx_tokuban

【関連リンク】ナンジャタウンホームページ【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

■NAMJATOWN（ナンジャタウン）とは

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする1996年7月6日に東京・池袋のサンシャインシティに開園した屋内型テーマパークです。「街区」と呼ばれる4つの街で構成される園内には、10種類以上のアトラクションや全国のご当地餃子が楽しめる『ナンジャ餃子スタジアム』などがあります。

雨でも、晴れでも、予定が空いたその日でも。あなたの“遊びたい！”をぜんぶ叶える屋内型テーマパークです。