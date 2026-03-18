銭湯で広がる「スポーツビューティー」ONE BREATH、銭湯空間で美容体験を提供するイベントを開催

株式会社BUB

スポーツ×美容をコンセプトにしたスポーツビューティーブランド「ONE BREATH（ワンブレス）」を展開する株式会社BUB（本社：東京都、代表取締役：梅澤慶気）は、都内でも高い人気を誇る銭湯「松本湯」（東京都中野区）とコラボレーションし、期間限定イベントを開催しました。

本イベントは、スポーツ・サウナ・温浴といったアクティブなライフスタイルの広がりを背景に、汗をかく体験と美容を結びつける新しい価値観「スポーツビューティー」をテーマに開催されました。銭湯というリアルなコミュニティ空間の中で美容体験を提供することで、スポーツや温浴、ウェルネスと美容を掛け合わせた新しいライフスタイルを提案する取り組みです。

イベント期間中は多くの来場者やインフルエンサーが訪れ、SNSでも多数の投稿が生まれるなど、「スポーツビューティー」という新しい美容文化への関心の高まりを感じさせる結果となりました。

◼︎「湯上がり肌を持ち帰る」銭湯で体験する新しいスキンケア

期間中、ONE BREATHが提案する

「湯上がり肌を持ち帰る」というコンセプトのもと、銭湯という空間の中で新しいスキンケア体験を提供しました。

「湯上がり肌を持ち帰る」とは、

銭湯やサウナのあとに感じる“整った肌”のコンディションを、自宅や日常でも感じられるようなスキンケア体験を提案するコンセプトです。銭湯という日本文化の中でスキンケア体験を楽しむことで、“湯上がり肌”という感覚をよりリアルに体験できる機会となりました。

実際に体験した来場者からは、

「洗い上がりの肌がつるんとしていて、まさに湯上がり肌という感じでした」

「洗った後の肌がしっとりしていて、とても気持ちよかったです」

「肌にツヤ感が出ていて驚きました、そしてなによりラク」

といった声が寄せられ、老若男女さまざまな来場者から新しいスキンケア体験として好評をいただきました。

近年、サウナや温浴施設は単なる入浴施設ではなく、リラックス・健康・コミュニティ・美容などを体験する場として再注目されています。

また、ランニングやジム、ヨガなど、汗をかくライフスタイルを楽しむ人々の増加とともに、

・運動後のスキンケア

・サウナ後の肌ケア

・アクティブな生活の中で楽しむ美容

といった新しい美容習慣も広がり始めています。

こうした背景の中で、

運動や温浴といった“汗をかく体験”と美容を結びつける新しい考え方として、「スポーツビューティー」という美容の価値観も注目され始めています。

今回の取り組みは、 銭湯という日本文化の中でスキンケア体験を提供することで、 温浴文化と美容が融合する新しいウェルネス体験の広がりを感じさせるイベントとなりました。

◼︎スポーツビューティー領域のインフルエンサーも来場、銭湯体験がSNSを通じて広がる

今回のイベントには、美容・フィットネス領域で活動する多くのインフルエンサーが来場しました。

スポーツやフィットネス、サウナ、ヨガなど、アクティブなライフスタイルと美容を掛け合わせた発信を行う方々が、銭湯というリアルな空間での体験を、自身の言葉や視点でSNS上に投稿してくださいました。

銭湯というコミュニティ空間で生まれた体験が、その人ならではの言葉で共有されていくことで、「スポーツ × 美容 × 温浴」という新しい楽しみ方の魅力が、多くの人に自然な形で広がる結果となりました。

また今回の取り組みは、銭湯という場所が持つ魅力や可能性を、アクティブなライフスタイルと美容という視点から再発見する機会にもなりました。

◼︎スポーツビューティーの世界観を体験として設計。銭湯との共創で新しい価値を生み出す

今回の取り組みは、単なるイベント実施ではなく、スポーツビューティーというコンセプトを「体験」として届けることを目的に、当社が企画・プロデュースを行い、銭湯というリアルな空間の魅力を最大限に引き出す形で設計しました。

銭湯という地域コミュニティの場に、スポーツやアクティブなライフスタイル、美容という要素を掛け合わせることで、これまでになかった新しい楽しみ方や価値を生み出しています。

当社では今後も、スポーツビューティーという新しい市場を広げていくために、さまざまなパートナーとの共創を通じて、体験価値の高い取り組みを展開してまいります。

◼︎銭湯・サウナ施設との共創を目指して

今回の取り組みを通して、銭湯やサウナ施設が持つ 「人が集まるコミュニティ」と、美容ブランドが持つ「体験価値」を掛け合わせることで、新しいウェルネス体験が生まれる可能性を強く感じました。

実際に体験された方々からは、スキンケアアイテムを単なる美容品としてではなく、 コンディションを整える“ギア”のような存在として捉えていただく声も多く寄せられました。

銭湯は、日本が誇る文化であり、人と人が自然につながる場所です。

その空間に新しい美容体験を加えることで、より豊かなウェルネスライフを提案できると考えています。

ONE BREATHでは今後も、

「スポーツ × 美容 × 温浴」という新しい文化を、全国の銭湯・サウナ施設の皆様と共に創り上げていきたいと考えています。

◼︎ ONE BREATH（ワンブレス）

スポーツパートナーシップを展開するONE BREATH（ワンブレス）は、“呼吸×美容”という発想から生まれた、コンディショニング視点のスキンケアブランドです。紫外線や汗、摩擦など、スポーツや日常生活の中で肌がさらされる過酷な環境に着目し、アクティブなシーンでも快適に使えるスキンケアを追求。アスリートの現場から得た知見をもとに、動き続ける現代人の肌コンディションを整えるプロダクトを開発しています。肌を守るだけでなく心地よく整えることを大切に、深い呼吸が心身をリセットするように、スキンケアの時間が気持ちを整える体験になることを目指しています。

HP：https://tenb.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/onebreath.jp/

◼︎ 株式会社BUB 会社概要

会 社 名：株式会社BUB

住 所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-19-6 3F

設 立：2021年1月

公式H P：https://thebub.co.jp/

事業内容：化粧品の販売・企画・卸、ECサイト運営

◼︎ お客様からのお問い合わせ先

株式会社BUB

TEL：03-6820-6205

平日 10:00～17:00