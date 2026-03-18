メリー25周年記念ライブ「狂宴」をニコニコ生放送で独占生中継　終演後にはアルルカン出演の配信限定アフタートークも実施【3月26日(木)18時～放送】

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴが運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、ヴィジュアル系ロックバンド・メリーの25周年記念ライブ「25th Anniversary LIVE -Many Merry Days-『狂宴』」を独占生中継します。本公演の会場の熱気そのままにニコニコ生放送でお届けします。

さらに、ライブ終演後には配信限定アフタートークを実施。

ゲストとしてヴィジュアル系バンドアルルカンのメンバーが出演し、ここでしか聞けないライブ直後のトークをお届けします。

【メリー】25th Anniversary LIVE -Many Merry Days-「狂宴」ライブ生中継＋配信限定アフタートーク（アルルカン出演）[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1271_1_86dc92dc27cd32a7e833671fb4fe09bf.jpg?v=202603190951 ]

【番組について】

・番組を視聴するには「ニコニコプレミアム会員（月額790円）」のご登録が必要です。

会員登録は視聴ページよりお願い致します。

・タイムシフト視聴期間：2026年4月25日（土）23:59まで（期間中見放題）

※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

視聴ページへ :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350104176

公演情報

■公演情報

メリー 25th Anniversary LIVE -Many Merry Days-「狂宴」

会場：HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2026年3月26日（木）開場17:00 / 開演18:00

会場チケットはこちら≫http://eplus.jp/merry/



メリー公式X：https://x.com/merry_official

メリー公式サイト：https://merryweb.jp/



アルルカン公式X：https://x.com/merry_official

アルルカン公式サイト：https://merryweb.jp/