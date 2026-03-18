【HIGH! STANDARD】PLAID SHIRT JACKETが登場

株式会社 聖林公司

この春、リリースラッシュとなっている〈HIGH! STANDARD〉のオリジナルプロダクト。

その中でも、本命とも言える一着が登場しました。

ワークスタイルを基盤に、細部までこだわり抜いて完成させた一枚。

“PLAID SHIRT JACKET”です。

HIGH STANDARD PLAID SHIRT JACKET

\31,900

カラー：LT GREY、CH GREY

サイズ：M～XL

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hsd_org_plaid_shirt.aspx

コットン100％の生地を使用した、非常に軽量なオリジナルジャケット。 見た目はジャケットながら、着心地はシャツそのもの。

ワークパンツ、デニム、スラックス、スウェットパンツ、ショーツまで、どんなスタイルにも自然に馴染み、羽織るだけでサマになる一着です。

背裏には“HIGH! STANDARD SPORTSWEAR For LEISURE”のオリジナルタグを配置。

フロントはダブルジップ仕様で、マチ付きのフロントポケットが程よいアクセントになっています。

無地ではなく、PLAID（格子柄）で表現している点も特徴です。

〈STYLE SAMPLE “LIGHT GREY”〉

〈STYLE SAMPLE “CHARCOAL GREY”〉

※182cm / XLサイズ着用

オーバーサイズになりすぎない、適度にゆとりを持たせたシルエット。日本人の体格に合わせた袖丈を含め、細部までバランスを調整しています。

一見シンプルな一枚の裏に、何度も微調整を重ねた設計が息づいています。

この春のワードローブに加えたい、汎用性の高い一着です。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1019976210007/SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hsd_org_plaid_shirt.aspx

【取り扱い店舗】

HIGH! STANDARD(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/)

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HIGH! STANDARD

1982年、昭和初期に建てられた外国の元軍医宅を改装してオープンしました。当時はMADE IN USAのソックスだけを販売していましたが、今ではワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開しています。

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・HIGH！ STANDARD(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/) HP

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