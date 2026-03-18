【LAH】重なり合う輪の立体的なディテールが印象的な多連リングが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

「ありのままの自分」が主役、をコンセプトに、年齢を問わず全てのジェンダーにフィットするデザイン性で上質なジュエリーを提案するLAHでは、3月18日(水)からスプリング コレクションを発売します。

中世ヨーロッパの騎士の鎧をデザインソースに、身に纏うことで自分を鼓舞し、守られているような安心感を与えるジュエリーを届けます。

チョーカー（SV925）\51,700、イヤーカフ（SV925）\27,500、バングル（SV925）\24,200、リング（SV925,ミルキーアクアマリン）\41,800

輪を繋げて編み上げたチェインメイル（鎖帷子）を連想させる「MAILS/メイルズ」シリーズより、新たに多連リングが登場。細身の甲丸線をリンクさせ重ねていく多連リングは、規則性を持った凸凹のディテールがシンプルな中に潔い表情を生み出します。着けごたえのある１５連リングと、程よいボリューム感が魅力の６連リングの２タイプ展開。

重なった輪の一部を逆方向にねじることで、クロスした立体感のあるリングとしてバリエーションも楽しめます。

15連リング(SV925)\49,500、6連リング（SV925）\29,700 ※ともに2026年6月2日までの期間限定プライス

【PRESENT】

3月18日(水)～6月2日(火)までの期間中、エルエーエイチの商品を税込27,500円以上お買い上げの方へ、スマートフォンや小物を収納できる、

レザー調のマルチショルダーをプレゼントいたします。

※数に限りがございます

LAH公式オンラインストア ≫≫https://vendome.jp/lah(https://vendome.jp/lah)

Spring Collection ≫≫https://vendome.jp/lah/feature/lah_spring_collection_2026(https://vendome.jp/lah/feature/lah_spring_collection_2026)

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