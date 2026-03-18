【アランマーレ山形(SV.LEAGUE)・アランマーレ富山(リーグH)】～世界中の女性たちにエールをこめて～「国際女性デー チャリティーオークション」を開催！

株式会社プレステージ・インターナショナル

本オークションは、株式会社プレステージ・インターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：玉上進一）が運営する女子スポーツチーム、アランマーレ山形（バレーボールチーム）・アランマーレ富山（ハンドボールチーム）が、バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」にて開催する「2026国際女性デー チャリティーオークション」です。

アランマーレ山形ホームゲーム（第17節 鶴岡大会）

本オークションに出品する「アランマーレ ミモザシャツ」は、オフィシャルサプライヤーであるhummel（ヒュンメル）との協働企画として制作した特別デザインのTシャツです。

「女性のエンパワーメント」を共通テーマとし、各チームの対象ホームゲームで選手がミモザTシャツを着用して入場。女子スポーツの社会的価値や女性アスリートの挑戦や可能性を発信しました。

※2チーム連動企画の詳細はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000070567.html)をご確認ください。

アランマーレ富山ホームゲーム（3月7日【国際女性デーマッチ】）

オークションには、実際に選手が着用したTシャツにサインを入れて出品し、収益は必要経費を除いて「国際NGOプラン・インターナショナル」(https://www.plan-international.jp/)が行っている女の子を支援する活動に寄付いたします。女性スポーツを通して、差別や偏見のため機会を奪われている女の子の「生きていく力」を育む活動に貢献いたします。

■アランマーレ山形・富山「2026国際女性デー チャリティーオークション」開催概要

◆開催期間：2026 年 3 月 18 日（水）18：00 ～ 2026 年 3 月 22 日（日）22：00

◆出品商品：hummel製「アランマーレ ミモザシャツ」（選手サイン入り）

◆オークションサイト

アランマーレ山形「2026国際女性デー チャリティーオークション」

https://auction.hattrick.world/top/3398

アランマーレ富山「2026国際女性デー チャリティーオークション」

https://auction.hattrick.world/top/3400

◆hummel(ヒュンメル)について

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

■プレステージ・インターナショナル アランマーレについて

「Aranmare（アランマーレ）」は、株式会社プレステージ・インターナショナルが運営する女子スポーツチームです。「地域のみなさまに愛され、共に成長する」「女性が活躍できる場を増やし、女性応援のシンボルとなる」ことをコンセプトに掲げ、バスケットボールチーム（所在地：秋田県秋田市）、バレーボールチーム（所在地：山形県酒田市）、ハンドボールチーム（所在地：富山県射水市）の3チームが活動を行っています。

各地域に根差した活動を行い、地域にとって必要な存在となること、また、3チームを統括する東京を含む4つの拠点をつないでいくことで、新たなスポーツシーンの１ページを創造していくことを目指しています。プレステージ・インターナショナルグループではソーシャル事業として、こうしたスポーツチーム運営をはじめとして、女性活躍の推進や地域連携・活性化を目的とした各種施策を展開しています。

・アランマーレ公式WEBサイト：https://www.aranmare.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/aranmare_official/