昨夏、人気を博した「DotAir(R)」シリーズがバージョンアップして待望のリリース

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」より、昨年大変好評をいただいた「DotAir(R)」のシリーズが、今季バージョンアップして登場。

DotAir(R)は多機能なスペックの搭載により、日常からアクティブシーンまであらゆる場面で活躍します。

特に、生地表面にある格子調の通気孔による通気性、速乾性は近年の酷暑に対応できる快適さとなっており、これからの時期には様々な場面でサポートします。

DotAir(R)

・生地の構造

特殊な織り方により、非常に小さな通気孔が生地に施されています。これにより空気の流れが良く、風通しが良いため、体温の上昇を抑え、快適さを保ちます。

・蒸れにくい

通気性が高いため、汗をかいても蒸れにくく、長時間の着用でも快適です。特にアクティブなシーンでの着用に最適です。

・非常に軽い

軽量素材になっている為、持ち運びやすく、長時間の使用でも体に負担がかかりにくいです。軽快な着心地が特徴で、夏場の活動や移動に向いています。

・汗をすばやく蒸発

吸水性と速乾性が優れており、汗をかいても生地がすばやく乾くため、常にドライな状態を保ちます。湿度の高い季節や、運動時の汗による不快感を軽減します。

・動きやすさをサポート

適度なストレッチ性を持つため、自由な動きを妨げず、アクティブなシーンでも快適に着用できます。動きやすさと快適さを兼ね備えているため、スポーツやアウトドア活動に適しています。

・イージーケア

シワになりにくい素材であり、旅行やアクティブなシーンでの使用に便利です。持ち運びや収納が容易で、メンテナンスも簡単です。

※ DotAir(R)は、東レ株式会社が提供する高通気快適機能織物素材です。

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DotAir(R) JACKET

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DotAir(R) JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1050211/?_ga=2.139806832.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1050211

price：\25,300 (tax incl.)

col： NAVY / BROWN / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) NO COLLOR CARDIGAN

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DotAir(R) NO COLLOR CARDIGAN(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1050212/?_ga=2.111150023.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1050212

price：\24,200 (tax incl.)

col： BRICK / NAVY / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) LONG-SLEEVE SHIRTS

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DotAir(R) LONG-SLEEVE SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1030208/?_ga=2.111150023.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1030208

price：\18,700 (tax incl.)

col： NAVY / BROWN / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) LONG-SLEEVE PULLOVER

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DotAir(R) LONG-SLEEVE PULLOVER(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1030209/?_ga=2.111150023.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1030209

price：\17,600 (tax incl.)

col： NAVY / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) TROUSERS

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DotAir(R) TROUSERS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1040210/?_ga=2.136341363.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1040210

price：\19,800 (tax incl.)

col： NAVY / BROWN / NAVY / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) SHORT-SLEEVE PULLOVER

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DotAir(R) SHORT-SLEEVE PULLOVER(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1030213/?_ga=2.136341363.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1030213

price：\14,300 (tax incl.)

col： CHARCOAL / NAVY / BROWN / BLACK

size：M / L

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DotAir(R) SHORT-SLEEVE SHIRTS

DotAir(R) SHORT-SLEEVE SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1030215/?_ga=2.136341363.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1030215

price：\15,400 (tax incl.)

col： BRICK / NAVY / BLACK

size：M / L

発売日：4月中旬予定

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DotAir(R) BAGGY SHORTS

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DotAir(R) BAGGY SHORTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1040213/?_ga=2.136341363.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1040213

price：\15,400 (tax incl.)

col：NAVY / BROWN / BLACK

size：M / L

発売日：4月中旬予定

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DotAir(R) SHORTS

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DotAir(R) SHORTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-1040214/?_ga=2.186132202.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-1040214

price：\14,300 (tax incl.)

col：NAVY / BRICK / BLACK

size：M / L

発売日：4月中旬予定

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DotAir(R) CARDIGAN

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DotAir(R) CARDIGAN(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-2030105/?_ga=2.186132202.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-2030105

price：\16,500 (tax incl.)

col： CHARCOAL / BROWN / BLACK

size：ONE

WOMEN

DotAir(R) ANORAK JACKET

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DotAir(R) ANORAK JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-2070108/)

number：FE26230-2070108

price：\20,900 (tax incl.)

col： BROWN / BLACK

size：ONE

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DotAir(R) WIDE TROUSERS

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DotAir(R) WIDE TROUSERS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26230-2040107/?_ga=2.181207140.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

number：FE26230-2040107

price：\20,900 (tax incl.)

col： BROWN / BLACK / CHARCOAL

size：ONE

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DotAir(R) ONE-PIECE

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DotAir(R) ONE-PIECE

number：FE26230-2060106

price：\18,700 (tax incl.)

col：CHARCOAL / BRICK / BROWN / BLACK

発売日：4月中旬予定

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DotAir(R) S/S PULLOVER

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DotAir(R) S/S PULLOVER

number：FE26230-2030109

price：\14,850 (tax incl.)

col：CHARCOAL / BRICK / BROWN / BLACK

発売日：4月中旬予定

【販売店舗】

EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store49/49_6/)

URBAN RESEARCH DOORS EKAL 展開店舗 (https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store EKAL展開店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.186002154.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。