あなたのお米で作る「オリジナルお赤飯」極小ロットOEM新登場！　独創的なノベルティをお探しの方に朗報！《お祝い事のノベルティやギフトに最適》

～ あなたのお米で作るパックごはん ～

株式会社TMフードラボ

800個という極小ロットのパックごはんOEM炊飯を行う ［株式会社TMフードラボ］（京都府木津川市）が「お赤飯加工」を開始しました。お客様からご用意いただくお米で作るから、お赤飯もパッケージデザインも、それぞれがオリジナル。お茶わん型の容器に、紙製の外装パッケージに包まれるので、高級感もたっぷり。世にもめずらしい「世界にひとつだけのお赤飯」ができあがります。

おいしいお赤飯になるのは、「あなたのお米だから」

TMフードラボは、原料米をお預かりして炊飯加工するOEM工場です。生産者さまがご自身で育てたお米を使うことができるオリジナル性が魅力です。生産者さまにとって「自身のお米を使えること」は、何よりもの価値になり、食べる側にとっても、おいしさや満足感、安心感につながります。小豆は北海道産で、赤飯用に最適な小豆を厳選。お米とのコラボレーションで価値ある「お赤飯」に仕上げます。

（炊き上がりイメージ写真）ご用意いただく原料米は、もち米30kgと、うるち米30kgの合計60kg。小豆はTMフードラボ厳選の北海道産小豆を使用します。※玄米ベースでもお作りできます。

必要な原料米は「60kg」 仕上がりは「800個」

ご用意いただく原料米は、もち米30kgと、うるち米30kgの合計60kg。お赤飯は、もち米100％のレシピが多いですが、TMフードラボではこの割合をおいしく仕上がる割合としておすすめしております。小豆はTMフードラボ厳選の北海道産小豆を使用。ちょうど良いもちもち感と食べごたえのある赤飯に炊きあがります。また、玄米をベースにしたもの（玄米小豆ごはん）もお作りできますので、健康に気を使う方にもおすすめできる逸品を作ることができます。

「800個」という極小ロットのご依頼の流れは以下の通り。

オーダーいただいてからすぐに製品化できるスピード感も魅力です。

加工のスケジュール（ご依頼の混雑時は、通常よりお待たせする場合がございます）

おいしいお赤飯が、ノベルティにぴったりなわけ「オリジナルデザインパッケージ」

パックごはんなのにノベルティにもピッタリなのは、デザインにオリジナル性があるから。

お祝いやギフトにはもちろん、また、普段の食事用としても喜ばれます。あなたの工夫次第で、おいしい・高級はもちろんのこと、楽しい・おもしろい・驚きの、、、など、様々なテイストのノベルティやギフトアイテムをご提案できます。

専用ギフトケースのご用意もありますので、詰め合わせにすれば迫力と高級感も増して、素敵なギフトに仕上がりますよ。

デザインの一例

お味はいかに。OEM加工をお考えの方に、無料サンプルを進呈！

お赤飯加工を依頼するとどんな仕上がりになる？ご依頼前の確認用に『ご試食サンプル（無料）』のご用意がございます。

お赤飯加工のお問合せ・サンプルの申込みは、

こちら(https://www.marutaka-pax.co.jp/contact/)から（販売代理店の株式会社マルタカHP 問合せフォームにつながります）

無料サンプル

TMフードラボで加工する『オリジナルパックごはん・おかゆ加工』の詳細については

WEBサイト「お問い合わせ」から、お気軽にお問い合わせください。

サイトはこちら :https://www.gohan800.com/

///////////// TMフードラボは、お米農家さんが大切に育てたお米をおいしいおかゆやごはんに加工することを通じて、農家の皆さんの応援しています！おいしいごはん・おかゆをたくさんのみなさんに召し上がっていただけるよう、京都木津川市で日々研究中です /////////////

｜ 展示会出展情報 ｜

『 第14回 食品&飲料OEM Expo （FABEX東京2026）(https://pboemfair.com/)』

会期：2026年 4月15日(水)~ 17日(金)

ブースNo：F-OP46c

▼ 製造元：株式会社TMフードラボ（パックごはん事業内容案内）ＵＲＬ

https://www.gohan800.com/(https://www.gohan800.com/)

▼ 販売代理店：株式会社マルタカホームページ（販売代理店会社案内）ＵＲＬ

https://www.marutaka-pax.co.jp/(https://www.marutaka-pax.co.jp/)