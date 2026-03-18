第5回『大道芸博２０２６』TOKYO stage～５DAYS　5月GW・開催決定！同時開催『Statue Carnival』も第2回!!︎　＠東京・練馬城址公園

イベント・バンキング運営組織委員会出典 大道芸博開催組織委員会

2024年初開催の「大道芸博」も回を重ね今回で第5回を数える！過去に東京で3回、愛知・名古屋でも2025年開催され、2026年は東京からスタート！開催を決定した!!︎

大都市での新たな公園利用の提案と、入場無料（一部有料公演有り）で誰もが楽しめる地域貢献型の超大型・大道芸イベントがふたたび東京にてゴールデンウィーク５日間の開催を発表！

今開催の製作総指揮にはイトーノリヒサを起用！イトー氏は、総動員数200万人以上の「U-1グランプリ(R)うどん日本一決定戦」「NB-1グランプリ鍋奉行決定戦」など、2000年代以降ブームとなったグランプリ系イベントの発案者でもあり、昨今では画一的で変化が無いと云われる?!ご当地大道芸イベントに風穴を開けたと大きな話題をさらった「大道芸博」開催で話題になるなど、個性的・革新的な数々のイベントプロデュースでもお馴染みだ！期待が高まる…

出典 大道芸博開催組織委員会

画像：

上段左から オフィシャルアンバサダー：生方洋佑・紙磨呂・Mr.↓YU↑

中段左から オフィシャルアンバサダー：大道芸人ジーニー・健山・ Paul

下段左から オフィシャルアンバサダー：ナニコレ？劇団

下段中 オフィシャルアドバイザー：エンジョイJoy

下段右 オフィシャルアンバサダー：舞夢男爵 by StatueCarnival

今回も東京開催スペシャルアンバサダーには昨年に引き続き、ジャグリング世界大会ディアボロ部門優勝の生方洋佑（ウブカタヨウスケ）、オフィシャルアンバサダーには世界的なストリートマジシャンの大会で数々の優勝経験を持つ紙磨呂（カミマロ）、数多の大道芸タイトルを総なめ!!︎ “ King of 大道芸 ” といえば Mr.↓YU↑（ミスターユー）、さらにハッピーオーラ全開の大道芸人ジーニー、国内随一と称えられるキャラクター系コメディバランス系の健山（ケンザン）、イギリス出身・流暢で?!ちょっと可笑しな日本語と笑いに満ちたトークを展開・大道芸博ではお馴染みのPaul（ポール）、ザザエさんネタのダンス動画は総再生回数2,000万回以上・SNS総フォロワー数約40万人！熊本からナニコレ？劇団。そして新たに本公演より、大道芸ワールドカップはもとよりバンコクのSt.パフォーマンスフェス、春川国際演劇祭など国内外のフェスティバルにも多数参加・国内コンテストでも優勝を果たす「大道芸博」でもお馴染み、初開催から参加のエンジョイJoy（エンジョイジョイ）がオフィシャルアドバイザーとして就任。

同時開催の「Statue Carnival」には、スタチュー（彫像芸）×パントマイム・路上パフォーマー！その人気は絶大でスタチュー業界では異例の総フォロワー数約10万人以上！動画再生回数はYouTubeとInstagramだけでも約1億2,000万回まで到達（確認範囲）。 イベント参加は極めて少なく貴重な存在！まさに “ 静止の衝撃 ” 舞夢男爵（マイムダンシャク）がオフィシャルアンバサダーに就任！

日本のみならず世界で活躍する大道芸人を中心に今回も国内最大級のパフォーマー約１００名以上が大集結する！入場無料で朝から夜まで楽しめる大道芸一大イベントとして注目を集めている。

※その他、一般出演 / 特別公演Nightステージ（有料）のゲスト情報ほか詳細は次回、特集プレスリリースにて

概要

出典 大道芸博開催組織委員会※前回開催の様子

名称

『大道芸博２０２６』 TOKYO stage～５DAYS

入場料

無料 ※一部有料ステージ有り

日時

2026年５月２日(土)・３日(日・祝)・４日(月・祝)・５日(火・祝)・６日(振休)

・FREEステージ(入場無料・観覧自由) ※予定

2日・3日：10:00～19:00

４日・５日・６日：10:00～17:30

・特別公演Nightステージ(有料) ※予定

４日・５日・６日：17:30～19:00

会場

東京・練馬城址公園 エントランスゾーン

（西武豊島線豊島園駅改札口出てすぐ）

主催

大道芸博開催組織委員会

企画制作・運営管理

Event Banking

制作協力

イトーノリヒサOFFICE

開催組織委員長

小川けいこ

エグゼクティブプロデューサー

シマダシュンタ

プロデューサー

ミナミノリョウスケ

製作総指揮

イトーノリヒサ

ただいま募集中！

出演者 一般公募 受付中！

エントリー：概要・申込お問合せは以下より…

（定員になり次第締め切ります）

https://www.eventbanking.com/streetperformance-wanted

出店（キッチンカー/テント飲食） 受付中！

エントリー：概要・申込お問合せは以下より…

（定員になり次第締め切ります）

https://www.eventbanking.com/oas

協賛 受付中！

概要・お問合せは以下より…

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気軽に大道芸を楽しみながらパフォーマーとの交流も！

【特典】オリジナルTシャツ・ミール券・交通費(条件あり)支給ほか

※ボランティ証明書 発行可能

概要・申込お問合せは以下より…

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