戦わずに人を納得させる「最強のハイブリッド思考」｜正解至上主義を脱却し、生きた意見を生み出す「技術」としての意見構築メソッド『意見をつくる』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『意見をつくる』（羽田 康祐・著）を2026年3月20日（金）より順次発売します。本書は外資コンサルの「論理」と広告会社の「発想力」で数々の名著を生む著者が、AIには出せない「あなただけの意見」を力強く覚醒させる、最前線の実戦知を体系化した一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/hada/book/866803692

■AI時代に差がつくのは、「正解」ではなく「意見」である

生成AIが情報収集や分析を瞬時に行う時代、「正しい答え」を出す力は急速にコモディティ化している。

では、これからのビジネスパーソンに求められるものは何か。

それが「自分の意見をつくる力」である。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社の両方を経験した著者が、

ビジネスの最前線で培った思考法を体系化した一冊である。



会議や議論の場で求められる「意見」とは何かを明らかにし、感想でも評論でもない、

説得力のある意見をつくる方法を具体的なフレームワークとトレーニングで解説する。

■「感想」ではなく「意見」をつくる技術

多くの人は、「意見」は性格や才能によるものだと考えている。

しかし本書の結論は明確である。意見は才能ではなく、技術である。



本書では、意見を次の4つの要素で構造化する。

●Fact（事実）：議論の土台となる客観情報

●Interpretation（解釈）：情報に意味を与える視点

●Value（価値基準）：判断の軸となるスタンス

●Expression（表明）：自分の言葉での発信

この思考プロセスを整理し、ニュース、会議、雑談、SNSなど、さまざまな場面で

自分の意見を組み立てる方法を具体的に解説する。

■本書の構成について

本書は、「自分の意見をつくる力」を段階的に身につけるため、全6章で構成されている。

第一章では、「意見」と「感想」「知識」の違いを整理し、意見とは何かを定義する。

第二章では、事実に意味を与える「解釈力」を鍛え、情報を意見へと昇華させる思考法を学ぶ。

第三章では、判断の軸となる「価値基準（自分軸）」をつくる方法を解説する。

第四章では、「事実・解釈・価値基準・表明」から意見を組み立てる

思考の型「FIVEフレームワーク」を紹介する。

第五章では、意見を相手に伝え、対話を生み出すコミュニケーションの技術を解説する。

第六章では、ニュースや日常の出来事を題材に、

1日15分で意見力を鍛える実践トレーニングを紹介する。

章を追うごとに、「感想」で終わらない、自分の意見をつくる思考の型が身についていく構成である。

■目次

第一章 「意見」と「それ以外」 なぜ、あなたの「正論」はスルーされるのか

第二章 思考のエンジン「解釈力」 「事実」に意味を与える

第三章 判断のコンパス「価値基準」 「違和感」を自分軸に変える

第四章 意見の構築「FIVEフレームワーク」 思考を形にする型

第五章 伝える技術 「勝つ」ためではなく「貢献」のために

第六章 「意見力」養成プログラム 忙しくても“自分の意見”は磨ける

■著者プロフィール

羽田 康祐 ｋ_bird

株式会社朝日広告社プランニングディレクター。

産業能率大学大学院経営情報学研究科修了（MBA）。 日本マーケティング協会マーケティングマスターコース修了。外資系コンサルティングファームなどを経て現職。

「外資系コンサルティングファームで培ったロジック」と「広告代理店で培った発想力」のハイブリッド思考を武器に、メーカー・金融・小売り等、幅広い業種のクライアントを支援。

マーケティングやブランディング、ビジネス思考をテーマにしたブログ「Mission Driven Brand」を運営。 ハンドルネームはk_bird。著書にロングセラー『問題解決力を高める「推論」の技術』『無駄な仕事が全部消える超効率ハック』『インプット・アウトプットが10倍になる読書の方程式』『本質をつかむ』（いずれもフォレスト出版）がある。

k_birdのハンドルネームでブランディング＆ビジネスのブログ「Mission Driven Brand」を運営中。 「Mission Driven Brand」 https://www.missiondrivenbrand.jp/

■書籍概要

書籍名 ： 意見をつくる

著者 ： 羽田 康祐 ｋ_bird

ページ数： 240ページ

価格 ： 1,925円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月20日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-369-2

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/hada/book/866803692

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/486680369X/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp