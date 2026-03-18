【楽天市場 66%超割引】3800件数レビュー越え、Android 16搭載タブレットDOOGEE U11 / U11セット版 格安セール｜11インチHD大画面・90Hz・キーボード/ケース付き

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深圳市道格创想电子商务有限公司

U11セット版（5部品付属）

通常価格 47,541円 → 期間限定セール価格 16,099円（税込）

なんと66%OFF！

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U11（DOOGEE人気モデル）

通常価格 22,700円 → 14,099円（税込）

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セール期間：3月末まで

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DOOGEE U11セット版イメージ図

【U11セット版限定】豪華フルセット付属！開封即プロダクティブ

「ケース付きタブレット」「キーボード付きタブレット」として即戦力となるU11セット版には、以下の豪華アクセサリーがすべて同梱されています。

【付属品一覧】

U11タブレット本体（Android 16）×1

Type-C USBケーブル ×1

充電器 ×1

TFカード取り出しピン ×1

取扱説明書・保証書 ×1

ビジネスレザーケース（純正）×1

Bluetoothキーボード ×1

Bluetoothマウス ×1

タッチペン×1

強化ガラス保護フィルム ×1

このキーボード付きタブレットパックだけで、すぐにビジネスや学習でフル活用できます。

U11 / U11セット版の魅力｜コスパ最強Android 16タブレット｜スマートで効率的なモバイル体験

本製品はGoogleが提供する最新モバイルオペレーティングシステム Android 16 を搭載。よりパーソナライズされた設定、強化されたプライバシー保護とセキュリティ機能を体験できます。

GMS（Google Mobile Services）完全対応で、Google Playストアからのアプリインストール、Googleマップ、Gmailなどの利用も問題ありません。ビジネスアプリからエンタメまで、あらゆるアプリを自由にインストール可能です。

大容量16GB RAM＋128GB ROMで圧倒的パフォーマンス

本製品は16GB RAM（4GB＋最大12GB拡張RAM）＋128GB ROMを搭載。多数のアプリを同時に起動しても動作は軽快そのもの。動画視聴、音楽ダウンロード、資料作成、ゲームプレイなど、あらゆるシーンでストレスフリーな操作感を実現します。さらにmicroSDカードで最大2TBまでストレージ拡張も可能です。

11インチHD大画面 & 90Hz高リフレッシュレート

10.95インチIPS液晶（1280×800 HD）

90Hzリフレッシュレートでスクロールもゲームもなめらか

350cd/m²高輝度＆1000:1高コントラストで屋外でも見やすい

16:10ワイド画面で映画鑑賞や資料閲覧に最適

インセル技術＋全贴合で鮮明な表示とタッチ感度

安定性能｜Unisoc T7200プロセッサ

Unisoc T7200 オクタコアプロセッサ（12nm）

Mali-G57 GPUで動画再生もゲームもスムーズ

大容量バッテリー＆長時間駆動

8580mAh大容量バッテリー

10W急速充電対応

OTG逆充電機能（5W）でスマホ充電も可能

こんな方におすすめ

ビジネスパーソン：キーボード付きタブレットでモバイルオフィスに

学生・オンライン学習：リモート授業やレポート作成に最適

ファミリー：動画視聴やゲーム、子供の学習用に

シニア層：大画面＆簡単操作で使いやすい

セカンドタブレット：コスパ重視のサブ端末として

この機会をお見逃しなく！3月末までの特大セール！在庫わずか！