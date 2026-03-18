【楽天市場 66%超割引】3800件数レビュー越え、Android 16搭載タブレットDOOGEE U11 / U11セット版 格安セール｜11インチHD大画面・90Hz・キーボード/ケース付き
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U11セット版（5部品付属）
通常価格 47,541円 → 期間限定セール価格 16,099円（税込）
なんと66%OFF！
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U11（DOOGEE人気モデル）
通常価格 22,700円 → 14,099円（税込）
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セール期間：3月末まで
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DOOGEE U11セット版イメージ図
【U11セット版限定】豪華フルセット付属！開封即プロダクティブ
「ケース付きタブレット」「キーボード付きタブレット」として即戦力となるU11セット版には、以下の豪華アクセサリーがすべて同梱されています。
【付属品一覧】
U11タブレット本体（Android 16）×1
Type-C USBケーブル ×1
充電器 ×1
TFカード取り出しピン ×1
取扱説明書・保証書 ×1
ビジネスレザーケース（純正）×1
Bluetoothキーボード ×1
Bluetoothマウス ×1
タッチペン×1
強化ガラス保護フィルム ×1
このキーボード付きタブレットパックだけで、すぐにビジネスや学習でフル活用できます。
U11 / U11セット版の魅力｜コスパ最強Android 16タブレット｜スマートで効率的なモバイル体験
本製品はGoogleが提供する最新モバイルオペレーティングシステム Android 16 を搭載。よりパーソナライズされた設定、強化されたプライバシー保護とセキュリティ機能を体験できます。
GMS（Google Mobile Services）完全対応で、Google Playストアからのアプリインストール、Googleマップ、Gmailなどの利用も問題ありません。ビジネスアプリからエンタメまで、あらゆるアプリを自由にインストール可能です。
大容量16GB RAM＋128GB ROMで圧倒的パフォーマンス
本製品は16GB RAM（4GB＋最大12GB拡張RAM）＋128GB ROMを搭載。多数のアプリを同時に起動しても動作は軽快そのもの。動画視聴、音楽ダウンロード、資料作成、ゲームプレイなど、あらゆるシーンでストレスフリーな操作感を実現します。さらにmicroSDカードで最大2TBまでストレージ拡張も可能です。
11インチHD大画面 & 90Hz高リフレッシュレート
10.95インチIPS液晶（1280×800 HD）
90Hzリフレッシュレートでスクロールもゲームもなめらか
350cd/m²高輝度＆1000:1高コントラストで屋外でも見やすい
16:10ワイド画面で映画鑑賞や資料閲覧に最適
インセル技術＋全贴合で鮮明な表示とタッチ感度
安定性能｜Unisoc T7200プロセッサ
Unisoc T7200 オクタコアプロセッサ（12nm）
Mali-G57 GPUで動画再生もゲームもスムーズ
大容量バッテリー＆長時間駆動
8580mAh大容量バッテリー
10W急速充電対応
OTG逆充電機能（5W）でスマホ充電も可能
こんな方におすすめ
ビジネスパーソン：キーボード付きタブレットでモバイルオフィスに
学生・オンライン学習：リモート授業やレポート作成に最適
ファミリー：動画視聴やゲーム、子供の学習用に
シニア層：大画面＆簡単操作で使いやすい
セカンドタブレット：コスパ重視のサブ端末として
この機会をお見逃しなく！3月末までの特大セール！在庫わずか！