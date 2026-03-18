株式会社デイトナ・インターナショナル

Dickies(R) for PUBLUX

SPECIAL COLLABORATION ITEMS

ユニセックスブランド【PUBLUX(パブリュクス)】からDickies(R)とコラボレーションしたアイテムが登場。

ワークウェア由来のタフなT/Cツイル素材をベースに、今期トレンドのバレル・バギーシルエットで都会的にアップデート。

定番カラーに加えレオパード柄も展開し、ユニセックス仕様のパンツをリリースします。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1061276

ITEM

◆BALLEL LEG PANTS

\9,999（tax in）

BEIGE・GRAY・BLACK・LEOPARD

BEIGE・GRAY・BLACK・LEOPARD \9,999（tax in）

ワークウェア由来のタフさを活かしつつ、バレルシルエットで都会的に仕上げた別注パンツ。膝下にかけて緩やかなカーブを描く立体設計と、裾に向かって自然に絞られるフォルムでメリハリのある印象に。ハリのあるストレッチ素材を使用し、ブラック・グレーに加えレオパード柄も揃えたユニセックス仕様です。

◆BUGGY SHORT PANTS

\8,998（tax in）

BEIGE・GRAY・BLACK・LEOPARD

BEIGE・GRAY・BLACK・LEOPARD \8,998（tax in）

ストレッチ入りT/Cツイル素材を使用した快適な穿き心地のバギーショーツ。膝下までの長めレングスとワイドシルエットで脚のラインを拾わず、ヒップから裾までストンと落ちるバランスの良い設計に、バックにはブランドネームを配したデザイン。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1061276

【PUBLUX(パブリュクス)について】

その瞬間を大切に、なりたい自分になれたら。いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスなストリートブランドです。

公式オンラインストア「Daytona Park」https://www.daytona-park.com/shop/publux.html(https://www.daytona-park.com/shop/publux.html)

ZOZOTOWN https://zozo.jp/brand/publux/(https://zozo.jp/brand/publux/)

Rakuten Fashion https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-PUBLUX/(https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-PUBLUX/)

Instagram：＠publux_official

TikTok：＠publux_official

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、店舗DXソリューション「＋PLUS SERIES」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/