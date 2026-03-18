NEXCO東日本が現役トラック運転手の人気YouTuber「おじとらチャンネル」とコラボ！トラックドライバーの疲れをいたわるオリジナルメニューを3月19日（木）より販売開始

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）は、現役トラックドライバー兼YouTuberの「おじとらチャンネル」とコラボメニュー開発を行い、3月19日（木）から販売を開始いたします。

トラックの長距離運転等で疲れた体をそっといたわる優しいご飯を食べてほしいという思いから、「おじとらチャンネル」監修のもと、トラックドライバーの方に向けたメニューを開発しました。なお、メニュー開発の様子は3月18日（水）よりYouTube「おじとらチャンネル」にて公開します。

■嬬恋村のキャベツを使った、栄養とボリューム満点の『たっぷりキャベツの塩タンメン』

おじとらチャンネルは日本一のキャベツの産地・群馬県嬬恋村のキャベツ大使（観光大使）として、その魅力を発信してきました。今回、“長距離運転等で疲れたトラックドライバーの体をそっといたわる優しいご飯”をテーマにメニューを開発。メニューにはキャベツの美味しさを多くの人に知ってもらいたいという思いから、200gのキャベツを使用し、一食で一日分の野菜が摂取可能なボリューム満点のメニューを開発いたしました。

商品名：『たっぷりキャベツの塩タンメン』

価格 ：1,280円（税込み）

※時期によってキャベツの産地は異なります。

■チャンネル登録者数30万超えの「おじとらチャンネル」でメニュー開発の裏側を公開！

おじとらチャンネル自ら調理し何度も試行錯誤を凝らしたメニュー開発の裏側を「おじとらチャンネル」で公開します。自身も長距離トラック運転手であることから、トラック運転手目線で“あったら嬉しいメニュー”を形にしました。走り続ける体に、ちゃんと沁みる一杯。現場で働く人のことを本気で考えながら開発した様子をご覧ください。

＜「おじとらチャンネル」コメント＞

私は嬬恋村キャベツ大使として、日本一のキャベツの美味しさを多くの方に知っていただきたいという思いで、この「たっぷりキャベツの塩タンメン」を開発しました。高速道路を利用する皆さんに、シャキシャキのキャベツをたっぷり使った体にやさしい一杯で、運転の合間にほっと一息ついていただけたら嬉しいです。詳細は、是非動画でご確認ください！

メニュー開発の裏側動画：https://youtu.be/cpYs51j_CPE(https://youtu.be/cpYs51j_CPE)

■対象箇所

東北自動車道 都賀西方PA（上下線）、大谷PA（上下線）

常磐自動車道 谷田部東PA（上り線）

関越自動車道 嵐山PA（上下線）、駒寄PA（上り線）

上信越自動車道 甘楽PA（上下線）

北関東道 太田強戸PA（集約）

東関東道 湾岸幕張PA（上り線）

千葉東金道路 野呂PA（上下線）

第三京浜道路 都筑PA（上り線）

圏央道 狭山PA（外回り） 計16箇所

■期間

メニュー販売開始：令和8年３月19日（木）～

■おじとらチャンネル

トラックをこよなく愛するおじちゃんトラッカーの日々の様子をお送りしています。

大型トラックでの旅動画や車中泊・車中飯・料理・DIYなどをテーマに配信しています。

おじとらチャンネル：https://youtube.com/@ojitorachannel?si=KOfbrSx4XU42da2t

【お客さま専用お問い合わせ先】

NEXCO東日本お客さまセンター TEL：0570-024-024 または TEL：03-5308-2424